VIDEO Chievo-Roma 0-3, Highlights e sintesi della partita: tris dei giallorossi al Bentegodi

Nel secondo anticipo della 23ma giornata della Serie A di calcio la Roma ha vinto per 0-3 in casa del Chievo: reti al 9′ di El Shaarawy, al 18′ di Dzeko, ed al 51′ di Kolarov. I giallorossi così riacciuffano la Lazio al quarto posto in classifica, mentre i clivensi restano sul fondo della graduatoria.

I VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI CHIEVO-ROMA 0-3

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com