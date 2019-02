Serie A calcio, programma e orari degli anticipi di oggi. Come vedere in tv Fiorentina-Napoli e Parma-Inter su Sky e Dazn

Prosegue con altri due anticipi la 23a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. In campo oggi due tra le partite più attese di questo turno di campionato: Fiorentina-Napoli alle ore 18.00 e Parma-Inter alle ore 20.30, sfide molto interessanti per le posizioni di vertice della classifica.

Dopo lo strepitoso successo sulla Roma in Coppa Italia, la formazione di Stefano Pioli non ha brillato contro l’Udinese nell’ultima giornata conquistando un pareggio. Il Napoli invece si è ripreso alla grande dopo l’eliminazione subita da parte del Milan e ha rifilato un rotondo 3-0 alla Sampdoria grazie alle ottime prestazioni di Milik e di un ritrovato Insigne. Posta in gioco altissima per l’Inter di Spalletti nella trasferta di Parma. Gli emiliani arrivano dall’incredibile pareggio in rimonta allo Juventus Stadium e si stanno confermando una delle principali sorprese del campionato. Mauro Icardi e compagni stanno invece attraversando un periodo decisamente complesso e sono chiamati a lanciare un segnale forte per convincere lo scetticismo generale dei tifosi.

La sfida tra Fiorentina e Napoli si giocherà alle ore 18.00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, mentre l’incontro tra Parma e Inter andrà in scena al Tardini di Parma alle ore 20.30. La prima partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go. La seconda sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. Data l’importanza delle due sfide, OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdervi davvero nulla. Di seguito il programma completo.

SABATO 9 FEBBRAIO

ore 18.00 Fiorentina-Napoli

diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), diretta streaming su Sky Go

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

ore 20.30 Parma-Inter

diretta streaming su DAZN

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

roberto.pozzi@oasport.it

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com