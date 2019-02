VIDEO Biathlon, Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019: trionfo di Roeiseland, Wierer e Vittozzi non al meglio

A Soldier Hollow non è una giornata del tutto positiva per le italiane: nel giorno in cui la norvegese Marte Olsbu Roeiseland centra la sua terza vittoria in carriera, succede che Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non riescano a esprimersi al meglio, con un ottavo e un dodicesimo posto che rendono la questione Coppa del Mondo un gioco ancora tutto da scoprire. Questo anche in ragione del quinto posto di Kuzmina, che riesce dunque ad avvicinarsi in classifica generale.

LE HIGHLIGHTS DELLA GARA DI SOLDIER HOLLOW

It's looking like the third career win for Marte Olsbu Roeiseland! @NSSF_Biathlon 🥳 Watch the women's sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q #SOHO19 pic.twitter.com/kLG8E0VLJH — IBU World Cup (@IBU_WC) February 14, 2019

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini