VIDEO Atalanta-SPAL 2-1, Highlights, gol e sintesi della partita. Zapata e Ilicic ribaltano Petagna

L’Atalanta ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all’ottavo minuto con Petagna che ha insaccato di testa il cross di Kurtic, al 57′ ha pareggiato Ilicic sfruttando l’assist di Zapata e proprio l’attaccante ha regalato il successo ai nerazzurri concretizzando il passaggio rasoterra di Hateboer dalla destra al 79′. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Atalanta-SPAL 2-1

VIDEO HIGHLIGHTS ATALANTA-SPAL 2-1:

GOL PETAGNA (0-1):

Após cruzamento de Kurtić, Petagna cabeceia pra abrir o Placar Atalanta 0 x 1 Spal#AtalantaSPAL pic.twitter.com/lX51psMb4o — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) February 10, 2019

GOL ILICIC (1-1):

Duvan Zapata cruza e Iličić empata para a Atalanta Atalanta 1 x 1 SPAL#AtalantaSPAL pic.twitter.com/xXrkfWz4KV — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) February 10, 2019

GOL ZAPATA (2-1):

Hateboer cruza e adivinhem, ele, sempre ele Duvan Zapata

Vira o marcador para a Atalanta Atalanta 2 x 1 SPAL#AtalantaSPAL pic.twitter.com/jRAmmKoEch — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) February 10, 2019

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: de rosa shutterstock