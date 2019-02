VIDEO Alex Vinatzer vince lo slalom dei Mondiali juniores sci alpino, riviviamo la gara dell’azzurro

Alex Vinatzer ha conquistato la medaglia d’oro in slalom ai Mondiali juniores di sci alpino che si stanno disputando in Val di Fassa. L’azzurro ha dominato la gara tra i pali stretti e si è laureato Campione del Mondo di categoria con assoluta tranquillità ribadendo la propria caratura internazionale al termine di una stagione disputata a buoni livelli in Coppa del Mondo. Di seguito il VIDEO della vittoria di Alex Vinatzer nello slalom dei Mondiali juniores di sci alpino.

VIDEO VITTORIA ALEX VINATZER SLALOM MONDIALI JUNIORES:

Foto: Pier Colombo