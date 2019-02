Sci alpino, Mondiali Juniores 2019: Alex Vinatzer CAMPIONE DEL MONDO! Oro storico in slalom per l’Italia

L’Italia si sblocca con il suo campione. Alex Vinatzer ha vinto la medaglia d’oro nello slalom dei Mondiali Juniores in corso di svolgimento in Val di Fassa. L’altoatesino ha confermato il pronostico della vigilia, dominando gli avversari e regalando all’Italia il primo titolo di questa rassegna iridata. L’ultimo oro azzurro in un Mondiale juniores risaliva al 2015, quando Henri Battilani vinse in discesa libera ad Hafjell nel 2015; mentre in slalom il titolo mancava addirittura da 20 anni (nel 1999 con Massimiliano Blardone).

Una supremazia schiacciante quella dello slalomista azzurro, che ha chiuso al comando la prima manche e nella seconda ha gestito il netto vantaggio sugli avversari. Alla fine Vinatzer si è imposto con 1.38 di vantaggio sull’americano Benjamin Ritchie e con 1.46 sul belga Sam Maes, alla sua seconda medaglia di bronzo consecutiva dopo quella conquistata ieri in gigante.

Ai piedi del podio ha chiuso l’austriaco Joshua Sturm (+1.77), autore di una bella rimonta dalla 19esima posizione della prima manche. Spettacolare anche il recupero del norvegese Andreas Strand, che chiude al quinto posto (+1.88), dopo essere arrivato in ventottesima nella prima run. Dodicesimo posto per Pietro Canzio (+2.15), che commette un errore nella seconda manche e non riesce a confermare l’ottimo sesto posto della prima. Tra i primi quindici chiude anche Matteo Franzoso (14°), staccato di 2.36 dal compagno di nazionale. Ventisettesimo a 5.46 Tobias Kastlunger, che ieri aveva vinto l’argento in gigante.

Foto: Valerio Origo