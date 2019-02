Tuffi, Coppa Tokyo 2020: a Trieste la prima prova di selezione nazionale. Presenti tanti big azzurri

Nel fine settimana (22-24 Febbraio) a Trieste è in programma la Coppa Tokyo 2020. Questa è la prima prova di selezione nazionale per i Campionati Europei e per i Campionati Mondiali di quest’anno. Ci saranno dunque tutti i migliori tuffatori italiani, che vogliono subito fare un passo decisivo verso la qualificazione ai due appuntamenti più importanti dell’intera stagione.

In campo femminile spiccano ovviamente i nomi di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che sono le due grandi favorite nelle gare dal trampolino. Inoltre le Campionesse d’Europa in carica gareggeranno insieme nel sincro femminile e sarà il primo test di una stagione che con ogni probabilità vedrà le due giovani azzurre lottare con la coppia che ha fatto la storia dei tuffi italiani, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, che hanno deciso di rientrare nel circuito con il sogno di qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno.

Pellacani farà anche la gara dalla piattaforma, dove comunque la favorita è una delle veterane della squadra azzurra, quella Noemi Batki, che punta immediatamente a mettere un sigillo sulla sua qualificazione ad Europei e Mondiali.

In campo maschile sfida pirotecnica dal trampolino, sia metro che tre metri. Al via della gara ci sarà Lorenzo Marsaglia, reduce dalla splendida medaglia d’argento al Grand Prix di Rostock nel weekend appena passato. Il tuffattore romano dovrà vedersela soprattutto con Giovanni Tocci, altro big azzurro presente in quel di Trieste.

Il calabrese parteciperà anche alla gara di sincro con Andrea Chiarabini, che proverà comunque a togliersi anche una soddisfazione individuale dai tre metri, proprio come Mattia Placidi e Francesco Porco, altri due outsider la gara dal trampolino.

Foto: Francesco Caligaris