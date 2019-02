Trofeo Laigueglia 2019: programma, orari e tv. La data della classica ligure

Domenica 17 febbraio si svolgerà la 56ma edizione del Trofeo Laigueglia, corsa che aprirà il calendario italiano di questa stagione. La classica ligure offrirà come di consueto un percorso impegnativo, che avrà il momento chiave nel circuito finale con le salite di Capo Mele e Colla Micheri. Lo scorso anno vinse Moreno Moser, che proverà ora a ripetersi con la nuova maglia della Nippo Vini Fantini Faizanè.

La partenza della corsa è fissata alle 10.50, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.00 e le 16.30, in base alla media oraria. Il Trofeo Laigueglia sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play. Di seguito il programma completo.

Trofeo Laigueglia 2019

Domenica 17 febbraio

Laigueglia-Laigueglia 203 km

Partenza: 10.50

Arrivo previsto: 16.00-16.30 circa

