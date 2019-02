Trofeo Laigueglia 2019: prima corsa del calendario italiano. Moreno Moser a caccia del bis, Fabio Felline e Giovanni Visconti lo sfidano

Domani si svolgerà la 56ma edizione del Trofeo Laigueglia, prima corsa del calendario italiano e anche della Ciclismo Cup. Grande attesa quindi per la classica ligure, con le squadre del Bel Paese che sono pronte a darsi battaglia nei 203 km con partenza e arrivo a Laigueglia per aprire nel migliore dei modi la stagione. Un percorso come di consueto impegnativo, che vedrà il suo momento chiave nel circuito finale di 12,6 chilometri da ripetere quattro volte. Qui le salite di Capo Mele e Colla Micheri faranno selezione nel gruppo e qualcuno potrebbe provare a sferrare anche un attacco da lontano.

Nella scorsa edizione trionfò in solitaria Moreno Moser, che quest’anno proverà a ripetersi e ottenere il primo successo con la nuova maglia della Nippo Vini Fantini Faizanè. Un altro corridore che vuole lasciare il segno con la sua nuova squadra è Giovanni Visconti, che sarà il capitano della Neri Sottoli-Selle Italia-KTM. Tra le formazioni di riferimento ci sarà poi la Nazionale italiana, che in questa corsa punterà su Fabio Felline, già vincitore nel 2017 e tra i favoriti, Gianluca Brambilla e Giulio Ciccone, entrambi in grado di fare la differenza in salita. Tra gli altri pretendenti al successo citiamo poi i velocisti Francesco Gavazzi dell’Androni Giocattoli-Sidermec e Davide Cimolai della Israel Cycling Academy, in cui ci sarà anche l’esperto belga Ben Hermans, che insieme al francese Anthony Roux (Groupama-FDJ), sarà uno dei corridori stranieri più pericolosi.

