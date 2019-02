Trofeo Laigueglia 2019, la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Moreno Moser e Gianluca Brambilla

La 56ma edizione del Trofeo Laigueglia si correrà domenica 17 febbraio. La classica ligure aprirà anche quest’anno la stagione ciclistica italiana. Il percorso vedrà i corridori sfidarsi su 203 km con partenza e arrivo a Laigueglia, con la corsa che entrerà nel vivo nel circuito finale, in cui salite di Capo Mele e Colla Micheri faranno la selezione decisiva.

Nell’ultima edizione si impose Moreno Moser, che quest’anno andrà a caccia del terzo successo in carriera con la nuova maglia della Nippo Vini Fantini Faizanè, in cui ci sarà anche Marco Canola. In gara troveremo poi la Nazionale italiana, che potrà contare su Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone e Fabio Felline. Attenzione poi a Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM), Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli- Sidermec), al francese Anthony Roux (Groupama-FDJ) e al belga Ben Hermans (Israel Cycling Academy). Di seguito la startlist e l’elenco completo dei partecipanti del Trofeo Laigueglia 2019.

STARTLIST TROFEO LAIGUEGLIA 2019

Nippo Vini Fantini Faizanè

1 MOSER Moreno

2 BAGIOLI Nicola

3 CANOLA Marco

4 CIMA Damiano

5 HATSUYAMA Sho

6 LONARDI Giovanni

7 ZACCANTI Filippo

Groupama – FDJ

11 FRANKINY Kilian

12 HOELGAARD Daniel

13 LADAGNOUS Matthieu

14 MORABITO Steve

15 ROUX Anthony

16 SCOTSON Miles

17 VINCENT Léo

AG2R La Mondiale

21 CHEVRIER Clément

22 COSNEFROY Benoît

23 DENZ Nico

25 PARET-PEINTRE Aurélien

26 PETERS Nans

27 WARBASSE Larry

Italia

31 BRAMBILLA Gianluca

32 CICCONE Giulio

33 FELLINE Fabio

34 GRODZICKI Cezary

35 MARTINELLI Davide

36 SOBRERO Matteo

37 TAGLIANI Filippo

Bardiani – CSF

41 ALBANESE Vincenzo

42 CARBONI Giovanni

43 ORSINI Umberto

44 PESSOT Alessandro

45 ROTA Lorenzo

46 TONELLI Alessandro

47 WACKERMANN Luca

Androni Giocattoli – Sidermec

51 BISOLTI Alessandro

52 BUSATO Matteo

53 FRAPPORTI Marco

54 GAVAZZI Francesco

55 MASNADA Fausto

56 MONTAGUTI Matteo

57 SPREAFICO Matteo

Team Arkéa Samsic

61 DANIEL Maxime

62 GUERNALEC Thibault

63 HARDY Romain

64 LE ROUX Romain

65 LEDANOIS Kévin

66 VACHON Florian

67 WAGNER Robert

Gazprom-RusVelo

71 ARSLANOV Ildar

72 NYCH Artem

73 ROVNY Ivan

74 RYBALKIN Aleksey

75 SHALUNOV Evgeny

76 SHILOV Sergey

77 VOROBYEV Anton

Neri Sottoli – Selle Italia – KTM

81 BONGIORNO Francesco Manuel

82 GABBURO Davide

83 MARENGO Umberto

84 RAGGIO Luca

85 VELASCO Simone

86 VISCONTI Giovanni

87 ZARDINI Edoardo

Riwal Readynez Cycling Team

91 AAEN JØRGENSEN Jonas

92 ERIKSSON Lucas

93 KAMP Alexander

94 LUNKE Sindre

95 QUAADE Rasmus

96 BRØCHNER Nicolai

97 VINJEBO Emil

Israel Cycling Academy

101 CIMOLAI Davide

102 CATAFORD Alexander

103 DUNNE Conor

104 GOLDSTEIN Omer

105 HERMANS Ben

106 PERRY Ben

107 SBARAGLI Kristian

Biesse Carrera

111 AMICI Alberto

112 BELLIA Matteo

113 COLLEONI Kevin

114 CONCA Filippo

115 DELCO Lorenzo

116 PICCOT Michel

117 RAVANELLI Simone

D’Amico – UM Tools

121 BURCHIO Federico

122 KUSTADINCHEV Roman

123 MARTINELLI Ivan

124 MOSCA Jacopo

125 PITZANTI Orlando

126 RAFFAELE Angelo

127 VAN ROSSEM Freek

Team Colpack

131 BACCIO Paolo

132 BAGIOLI Andrea

133 COVI Alessandro

134 DURANTI Jalel

135 GARAVAGLIA Giacomo

136 ROCCHETTI Filippo

137 TONIATTI Andrea

Cycling Team Friuli

141 ALEOTTI Giovanni

142 BAIS Davide

143 BAIS Mattia

144 DONEGÀ Matteo

145 GIURIATO Alberto

146 ORLANDI Massimo

147 VENCHIARUTTI Nicola

Amore & Vita – Prodir

151 ANSONS Kristers

152 BERNARDINETTI Marco

153 FICARA Pierpaolo

154 KANEPEJS Deins

155 MEUCCI Andrea

156 PELCERS Kristaps

157 ZULLO Antonio

Team Beltrami Tsa – Hopplà – Petroli Firenze

161 DOTTI Ottavio

162 FERRARI Davide

163 FIASCHI Tommaso

164 FURLAN Matteo

165 PEÑA Wilson Estiben

166 PESENTI Thomas

167 ŠTOČEK Matúš

Iseo Serrature – Rime – Carnovali

171 BALDO Mattia

172 BERTONE Filippo

173 FERRARI Andrea

174 RINALDI Nicholas

175 SARTORI Mirco

176 ZAMBELLI Samuele

177 ZANDOMENEGHI Simone

Giotti Victoria – Palomar

181 CRISTA Daniel

182 DIMA Emil

183 ONESTI Emanuele

184 STACCHIOTTI Riccardo

185 STERBINI Simone

186 VULCAN Denis Marian

187 ZURLO Federico

Sangemini – Trevigiani – MG.Kvis

191 BONIFAZIO Leonardo

192 DI SANTE Antonio

193 MAZZUCCO Fabio

194 PUGI Gianni

195 SALVIETTI Niccolò

196 TOTÒ Paolo

197 ZANA Filippo

Foto: Valerio Origo