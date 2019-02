Tour of Oman 2019: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Van Avermaet, Kristoff, Colbrelli e Pozzovivo

Il Tour of Oman 2019 si svolgerà da sabato 16 a giovedì 21 febbraio con sei tappe in programma. Il percorso di questa decima edizione mescola frazioni per velocisti a finali duri e anche quest’anno sarà presente l’arrivo sulla salita simbolo di Green Mountain, che sulla carta sarà decisiva per la classifica generale.

Saranno presenti diversi big, a partire dal campione olimpico Greg Van Avermaet (CCC), oltre a due velocisti del calibro di Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) e André Greipel (Arkéa Samsic), già vincitori rispettivamente di otto e cinque tappe in Oman. Attesa poi per Niki Terpstra (Direct Energie) e per il campione in carica Alexey Lutsenko (Astana). Al via ci saranno anche numerosi corridori italiani, tra cui citiamo Sonny Colbrelli e Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida), Enrico Gasparotto e Giacomo Nizzolo (Dimension Data), Enrico Battaglin (Katusha-Alpecin) e Niccolò Bonifazio (Direct Energie). Di seguito la startlist e l’elenco completo dei partecipanti del Tour of Oman 2019.

STARTLIST TOUR OF OMAN 2019

CCC Team

.. GRADEK Kamil

.. SCHÄR Michael

.. VAN AVERMAET Greg

.. VAN HOECKE Gijs

.. VAN HOOYDONCK Nathan

.. VAN KEIRSBULCK Guillaume

.. WIŚNIOWSKI Łukasz

Team Dimension Data

.. GASPAROTTO Enrico

.. GIBBONS Ryan

.. JANSE VAN RENSBURG Jacques

.. NIZZOLO Giacomo

.. O’CONNOR Ben

.. SLAGTER Tom-Jelte

.. VENTER Jaco

Astana Pro Team

.. LUTSENKO Alexey

.. BALLERINI Davide

.. BIZHIGITOV Zhandos

.. GIDICH Yevgeniy

.. HOULE Hugo

.. CORT Magnus

.. ZAKHAROV Artyom

Team Arkéa Samsic

.. GREIPEL André

.. FEILLU Brice

.. GESBERT Élie

.. JARRIER Benoît

.. PICHON Laurent

.. RUSSO Clément

.. WAGNER Robert

UAE-Team Emirates

.. POLANC Jan

.. BYSTRØM Sven Erik

.. COSTA Rui

.. FERRARI Roberto

.. KRISTOFF Alexander

.. LAENGEN Vegard Stake

.. MIRZA Yousif

Direct Energie

.. BONIFAZIO Niccolò

.. CARDIS Romain

.. GAUDIN Damien

.. GRELLIER Fabien

.. LIGTHART Pim

.. PETIT Adrien

.. TERPSTRA Niki

AG2R La Mondiale

.. BAGDONAS Gediminas

.. DILLIER Silvan

.. DUVAL Julien

.. FRANK Mathias

.. NAESEN Oliver

.. VANDENBERGH Stijn

.. VENTURINI Clément

Euskadi Basque Country – Murias

.. BIZKARRA Mikel

.. ARISTI Mikel

.. BAGÜES Aritz

.. IRIZAR Julen

.. RODRÍGUEZ Sergio

.. SÁEZ Héctor

.. VIEJO Jose Daniel

Cofidis, Solutions Crédits

.. HERRADA Jesús

.. ATAPUMA Darwin

.. BOUHANNI Nacer

.. HANSEN Jesper

.. MATÉ Luis Ángel

.. ROSSETTO Stéphane

.. SOUPE Geoffrey

Team Katusha – Alpecin

.. BATTAGLIN Enrico

.. BIERMANS Jenthe

.. BOSWELL Ian

.. CRAS Steff

.. FABBRO Matteo

.. HAAS Nathan

.. HOLLENSTEIN Reto

Bahrain Merida Pro Cycling Team

.. POZZOVIVO Domenico

.. ARASHIRO Yukiya

.. COLBRELLI Sonny

.. GAROSIO Andrea

.. KOREN Kristijan

.. NIBALI Antonio

.. NOVAK Domen

Delko Marseille Provence

.. MORENO Javier

.. FILOSI Iuri

.. GROSU Eduard Michael

.. GUERIN Alexis

.. JONES Brenton

.. LEVEAU Jérémy

.. ŠIŠKEVIČIUS Evaldas

Roompot – Charles

.. WEENING Pieter

.. ASSELMAN Jesper

.. DUIJN Huub

.. LAMMERTINK Maurits

.. LIVYNS Arjen

.. STEELS Stijn

.. VAN POPPEL Boy

Rally UHC Cycling

.. BRITTON Rob

.. COTÉ Pier-André

.. DE VOS Adam

.. HUFFMAN Evan

.. MAGNER Ty

.. MCNULTY Brandon

.. MURPHY John

Sport Vlaanderen – Baloise

.. CAPIOT Amaury

.. ALLEGAERT Piet

.. DECLERCQ Benjamin

.. MENTEN Milan

.. PLANCKAERT Emiel

.. VAN HECKE Preben

.. VAN ROOY Kenneth

Vital Concept – B&B Hotels

.. COQUARD Bryan

.. BOECKMANS Kris

.. LE BON Johan

.. MORICE Julien

.. MÜLLER Patrick

.. PACHER Quentin

.. REZA Kévin

Wanty – Groupe Gobert

.. DE CLERCQ Bart

.. DE DECKER Alfdan

.. DE WINTER Ludwig

.. DOUBEY Fabien

.. MINNAARD Marco

.. VALLÉE Boris

.. VAN MELSEN Kevin

Wallonie-Bruxelles

.. LIETAER Eliot

.. DEHAES Kenny

.. ISTA Kevyn

.. LIEPIŅŠ Emīls

.. PLANCKAERT Baptiste

.. SPENGLER Lukas

.. TAMINIAUX Lionel

Foto: Valerio Origo