Tour of Oman 2019: Alexey Lutsenko fa tripletta e chiude la pratica, terzo un ottimo Pozzovivo

Kazakh Alexey Lutsenko of team Astana raises his hands in celebration as he retains the first place in the general classification after the fourth stage of the cycling Tour of Oman between Yiti (al-Sifah) on the outskirts of Muscat and the Oman Convention and Exhibition Centre in the capital, on February 19, 2019. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

E sono tre, nel giro di quattro giorni. Alexey Lutsenko, in condizione davvero monstre, sta dominando in lungo e in largo al Tour of Oman 2019: il campione kazako dell’Astana si è andato a prendere oggi il terzo successo nella corsa a tappe asiatica, chiudendo la pratica in chiave classifica generale, in attesa dell’ultima frazione in programma domani.

Nella tappa più dura, quella di 152 chilometri con partenza da Samayil e arrivo ormai tradizionale in vetta ad Al Jabal Al Akhdar (Green Mountain), il kazako si è lanciato in solitaria nell’ultimo chilometro andando a riprendere proprio sulla linea d’arrivo il fuggitivo Fabien Greiller (Direct Energie), francese, beffato proprio nei pressi della linea d’arrivo. A cogliere la terza piazza è un più che positivo Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), che chiuderà alla piazza d’onore il Tour. Nella top-5 il portoghese Rui Costa (UAE) e l’altro francese Elie Gesbert (Arkea-Samsic). In casa Italia da sottolineare anche la decima posizione di Matteo Fabbro (Katusha).

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse