Tour du Haut-Var, Giulio Ciccone strepitoso: vinta la seconda tappa, battuti Pinot e Bardet sull’arrivo in salita

Giulio Ciccone ha fatto saltare il banco nella seconda tappa del Tour du Haut-Var e ha conquistato un meraviglioso successo imponendosi sull’arrivo in salita di Mons. L’abruzzese ha vinto una volata ristretta sconfiggendo i fuoriclasse francesi Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e Romain Bardet (Ag2r La Mondiale). Il 24enne della Trek-Segafredo si conferma ai massimi livelli internazionali e, dopo il terzo posto di ieri in questa breve corsa a tappe in terra transalpina, riesce anche a indossare la maglia di leader della classifica generale.

La frazione odierna era particolarmente mossa e la fuga di giornata è andata via fin da subito con Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Cyril Gautier (Vital Concept-B&B Hôtels), Pierre Rolland (Vital Concept-B&B Hôtels), Arthur Vichot (Vital Concept-B&B Hôtels) e il leader della generale Sep Vanmarcke (EF Education First) che guadagnano massimo 4’30” di vantaggio nei confronti del gruppo. Sul Col du Bourigalle, quando si è entrati negli ultimi 30 chilometri di gara, Rolland cerca l’azione solitaria ma allo scollinamento ha solo 15 secondi di margine sul gruppo guidato da Fabio Felline. Sull’ascesa finale che porta a Mons rimangono una quindicina di uomini: Le Turnier prova ad anticipare ma viene ripreso, le pendenze non fanno grossa selezione e così undici uomini si giocano la vittoria, Ciccone ha lo spunto migliore e fa festa.

Foto: Valerio Origo