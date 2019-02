Tour Colombia 2019: nella seconda tappa si impone Sebastian Molano, battuto Alaphilippe

Sono ancora i padroni di casa ad esultare nella terza tappa del Tour Colombia 2019: nella frazione partita e giunta in quel di Llanogrande dopo 167,6 chilometri trionfa in volata Sebastian Molano. Resta in maglia di leader della classifica generale Rigoberto Uran (EF Education First Pro Cycling Team).

Prima vittoria nel circuito World Tour per il 24enne velocista colombiano, in maglia UAE Emirates: nello sprint ristretto Molano riesce a beffare Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step) e Diego Antonio Ochoa Camargo (Manzana – Postobon Team). In uno sprint tutto a tinte colombiane e pieno di scalatori, viste le asperità affrontate prima, troviamo anche Miguel Angel Lopez ed Egan Bernal nella top-5.

ORDINE D’ARRIVO

1 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 3:42:52

2 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck – Quick Step 0:00:00

3 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Manzana – Postobon Team 0:00:00

4 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 0:00:00

5 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 0:00:00

6 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 0:00:00

7 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli – Sidermec 0:00:00

8 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Nazionale Colombia 0:00:00

9 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:00:00

10 Edison Muñoz Lopez (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 0:00:00

Foto: Karloz Monsalve / Shutterstock.com