Tiro con l’arco, Indoor World Series Las Vegas 2019: gli azzurri puntano ad ottenere il pass per le finali

A Las Vegas si chiudono questo fine settimana le Indoor World Series 2018-2019 di tiro con l’arco. L’ultimo appuntamento della stagione scatterà domani con il consueto Vegas Shoot, torneo open che quest’anno raggiunge la quota record di oltre 3600 iscritti. Per i professionisti al termine delle 60 frecce di qualifica verrà stilata la classifica che conterà come evento di livello 1000 delle Series. I 16 migliori atleti del ranking elite accederanno quindi alle finali di sabato, in cui con un classico tabellone ad eliminazione diretta verrà decretato il vincitore finale del circuito.

Diversi azzurri potranno ambire a raggiungere le finali. Partendo dall’arco olimpico, i fratelli Massimiliano e Claudia Mandia si trovano entrambi al momento in 18ma posizione e se riusciranno a fare punti nel Vegas Shoot, avranno ottime chance di ottenere il pass. Per quanto riguarda il compound sono invece già in ottima posizione Sergio Pagni e Marcella Tonioli, entrambi al settimo posto e quindi sulla carta non dovrebbero avere problemi a qualificarsi. Due atleti che potranno ambire anche a lottare per il podio nelle finali, visto che Pagni ha chiuso terzo sia a Strassen che a Roma, mentre Tonioli è reduce dal quarto posto di Nimes. Qualificazione invece più difficile per Anastasia Anastasio, Viviano Mior e Federico Pagnoni, che si trovano rispettivamente in 28ma, 32ma e 43ma posizione nel ranking.

Foto: Fitarco