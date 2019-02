Tiro a segno, qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020: le occasioni restanti per l’Italia. Tutti i pass ancora disponibili

Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020.

Saranno quattro le tappe di Coppa del Mondo che daranno pass olimpici, oltre a Nuova Delhi ci saranno anche Pechino, Monaco e Rio de Janeiro a portare atleti a Tokyo. Poi per gli italiani resteranno possibilità agli Europei, ai Giochi Europei ed al torneo di qualificazione olimpica. Andiamo a scoprire quali sono gli azzurri maggiormente indiziati per la possibile qualifica a cinque cerchi.

Di seguito gli eventi stagionali nei quali nelle otto specialità olimpiche individuali (carabina 10 e 50 metri e pistola 10 e 25 metri, maschili e femminili) saranno in palio due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

EVENTI CON PASS OLIMPICI TIRO A SEGNO 2019

20.02 – 28.02 ISSF World Cup Rifle / Pistol New Delhi, IND

21.04 – 29.04 ISSF World Cup Rifle / Pistol Beijing, CHN

24.05 – 31.05 ISSF World Cup Rifle / Pistol Munich, GER

14.06 – 30.06 II European Games (Shooting: 20 – 30.06.) Minsk, BLR (un solo pass per ciascuna specialità)

26.08 – 03.09 ISSF World Cup Rifle / Pistol Rio de Janeiro, BRA

12.09 – 23.09 European Championship 25/50m Bologna, ITA (solo carabina 50 metri e pistola 25 metri maschili e femminili)

EVENTI CON PASS OLIMPICI TIRO A SEGNO 2020

23.02 – 03.03 European Championship 10m Wroclaw, POL (solo carabina e pistola 10 metri maschili e femminili)

Maggio 2020 European Olympic Qualification Tournament Rifle/Pistol (due posti solo per la carabina 10m, uno per gli altri)

Giugno 2020 Inviti della commissione tripartita

Foto: UITS