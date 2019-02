Sport in tv oggi (giovedì 21 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 21 febbraio si aspetta una giornata particolarmente ricca di sport con tanti eventi in programma. Spazio all’Europa League con il ritorno dei sedicesimi di finale, tocca all’Inter e al Napoli che inseguono il passaggio del turno contro Rapid Vienna e Zurigo. Si chiude il Tour of Oman, ciclismo protagonista anche con Volta ao Algarve e Vuelta Andalucia, i tornei di tennis della settimana entrano nel vivo, Milano si gioca tantissimo contro il Maccabi Teal Aviv in Eurolega, iniziano i Mondiali di sci di fondo e Federico Pellegrino deve difendere il titolo nella sprint. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari degli eventi sportivi di oggi giovedì 21 febbraio con la relativa programmazione tv e streaming.

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO:

07.30-18.00 TENNIS – WTA Dubai, quarti di finale

08.00 CICLISMO – Tour of Oman, sesta tappa

09.00-18.00 F1 – Test Barcellona, day 4 (14.00-18.00 in diretta su Sky)

10.50 CICLISMO – Vuelta Andalucia, seconda tappa

11.00-22.00 TENNIS – ATP Marsiglia, secondo turno

12.00 SCI DI FONDO (Mondiali a Seefeld) – Sprint, qualificazioni (maschile e femminile) (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

12.00 GOLF – PGA Tour, Puerto Rico Open

13.10 CICLISMO – Volta ao Algarve, seconda tappa

14.30 SCI DI FONDO (Mondiali a Seefeld) – Sprint, finali (maschile e femminile) (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

17.00-03.00 TENNIS – ATP Delray Beach, secondo turno

17.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – Bulgaria-Russia

18.00 GOLF – PGA Tour, WGC Mexico Championship

18.00 BASKET (Eurolega) – CSKA Mosca-Gran Canaria (diretta streaming su Eurosport Player)

18.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – Estonia-Serbia

18.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – Finlandia-Francia

18.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – Repubblica Ceca-Bosnia Erzegovina

18.30 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – Israele-Germania

18.30 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes-Olympiakos (diretta streaming su Eurosport Player)

18.50-03.00 TENNIS – ATP Rio de Janeiro, secondo turno

18.55 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Arsenal-Bate Borisov (diretta tv su Sky)

18.55 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen (diretta tv su Sky)

18.55 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Eintracht Francoforte-Shakhtar Donetsk (diretta tv su Sky)

18.55 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Napoli-Zurigo (diretta tv su Sky)

18.55 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Salisburgo-Club Brugge (diretta tv su Sky)

18.55 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Valencia-Celtic Glasgow (diretta tv su Sky)

18.55 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Villareal-Sporting Lisbona (diretta tv su Sky)

18.55 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Zenit San Pietroburgo-Fenerbahce (diretta tv su Sky)

19.30 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – Grecia-Georgia

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Vipiteno-Valpusteria

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Asiago-Jesenice

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Cortina-Bregenzerwald

20.45 BASKET (Eurolega) – Milano-Maccabi Tel Aviv (diretta tv su Eurosport)

21.00 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Baskonia (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Benfica-Galatasaray (diretta tv su Sky)

21.00 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Betis Siviglia-Rennes (diretta tv su Sky)

21.00 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Chelsea-Malmoe (diretta tv su Sky)

21.00 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Dinamo Kiev-Olympiakos (diretta tv su Sky)

21.00 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Genk-Slavia Praga (diretta tv su Sky)

21.00 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Inter-Rapid Vienna (diretta tv su Sky, diretta tv su TV8)

21.00 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Bayern Leverkusen-Dinamo Krasnodar (diretta tv su Sky)

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com