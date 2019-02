Tiro a segno, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2019: assegnati gli ultimi quattro pass olimpici della tappa indiana

Giornata densa di gare a Nuova Delhi (India), dove si sta disputando la prima tappa della Coppa del Mondo di tiro a segno: oggi si sono svolte le ultime tre finali individuali, che in due circostanze assegnavano anche due pass olimpici ciascuna per Tokyo 2020. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati.

CARABINA SPORTIVA 50 METRI 3 POSIZIONI FEMMINILE

E’ Nina Christen a dominare la gara, attraverso una solida prestazione in piedi, che le consente di concludere a quota 457.1, conquistando il pass a cinque cerchi per la Svizzera, mentre è seconda Shi Mengyao, ferma a 456.6, ma capace di rosicchiare oltre due punti e mezzo alla rivale nella terza fase, che porta così la carta olimpica alla Cina.

Chiude il podio la kazaka Yelizaveta Korol, con 445.7 punti, mentre l’altra cinese Chen Dongqi deve accontentarsi del quarto posto, dopo uno scialbo 7.4. Fuori nelle qualificazioni Sabrina Sena, 21ma, mentre non rientra tra le migliori 60 Barbara Gambaro, col 66° posto complessivo.

PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA FEMMINILE

Secondo successo a Nuova Delhi per l’ungherese Veronika Major, vittoriosa già dai 25 metri, che ottiene lo score finale di 245.1 punti, superando Wu Chia Ying, in rappresentanza di Cina Taipei, ferma a 238.4 dopo il 19.1 della serie finale. Terza la coreana Kim Bo-Mi, bronzo mondiale in carica nella specialità, con 218.3 punti.

A causa della già citata vittoria di Veronika Major nella pistola sportiva 25 metri femminile e della medaglia iridata di Kim Bo-Mi, ad aggiudicarsi le carte olimpiche sono Cina Taipei e Corea del Sud, per via rispettivamente della seconda posizione di Wu Chia Ying e della quarta di Kim Minjung. In questa specialità non vi erano azzurre al via nella tappa indiana.

PISTOLA AUTOMATICA 25 METRI MASCHILE

Vittoria da dominatore per il tedesco Christian Reitz, che chiude con 35/40, nettamente davanti al cinese Lin Junmin, campione iridato in carica, secondo con 31/40. Terzo il sudcoreano Kim Junhong con 22/35, che elimina allo shoot off per l’ultimo gradino del podio l’altro cinese Zhu Haojie.

Eliminato invece in fase di qualifica Riccardo Mazzetti, unico azzurro in gara, che chiude al 20° posto con 575 (20 croci) mentre la sesta posizione, ultima valida per l’ingresso in finale era a quota 586. Questa gara non assegnava pass olimpici a causa della mancata concessione del visto d’ingresso da parte delle autorità indiane ai tiratori pakistani.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: AAR Studio – Shutterstock