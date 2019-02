Pentathlon, Italia a caccia di riscatto dopo un 2018 deludente. Inizia la corsa verso Tokyo 2020

L’obiettivo per gli azzurri del pentathlon moderno nella nuova stagione, almeno nella prima parte, sarà quello di cancellare un 2018 che a livello senior ha detto ben poco, mentre nella seconda metà inizierà la rincorsa a Tokyo 2020 con i primi pass in palio ed la definizione del ranking olimpico.

Le quattro tappe di Coppa del Mondo, che si esauriranno entro fine maggio non assegneranno né carte olimpiche né punteggi per il ranking, che invece partirà dall’1 giugno e si completerà il 31 maggio 2020. La prima manifestazione a mettere in palio un pass olimpico sarà la Finale di Coppa del Mondo in programma a Tokyo dal 27 al 30 giugno.

Gli atleti europei, e, ovviamente quelli italiani, si daranno poi appuntamento a Bath, in Gran Bretagna, dal 6 all’11 agosto per gli Europei, che metteranno in palio ben otto posti per le Olimpiadi di Tokyo (unica limitazione un posto per Nazione). Se tra i qualificati ci sarà il vincitore della Finale di Coppa del Mondo, allora andrà in Giappone il primo dei non qualificati.

Altri tre posti saranno assegnati nel corso dei Mondiali di Budapest, che si svolgeranno dal 2 al 9 settembre, ma in questo caso se gli atleti sul podio saranno già qualificati per le Olimpiadi, il beneficiario del pass verrà deciso tramite il ranking olimpico. Alla fine dell’anno solare 2019 quindi saranno già impegnati 24 dei 36 posti per Tokyo.

Nel 2020 l’unica manifestazione ad assegnare tre carte olimpiche sarà la rassegna iridata, che si terrà a maggio, dato che a fine mese si chiuderà poi il ranking olimpico, che deciderà gli ultimi sei posti a disposizione (più quelli eventualmente non assegnati ai Mondiali). Un posto sarà riservato al Giappone e due saranno gli inviti della Commissione Tripartita.

Questo sistema di qualificazione è identico sia per la gara individuale maschile che per quella femminile, con la limitazione che ogni Nazionale potrà schierare al via al massimo due atleti. I pass olimpici del pentathlon moderno sono nominali in tutte le fasi di assegnazione.

Foto: FIPM