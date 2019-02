Test MotoGP Sepang 2019: si comincia il 6 febbraio! Date, programma, orari e tv. Entrano in scena Valentino Rossi e Dovizioso

Sta per iniziare la stagione della MotoGP! Il Mondiale prenderà il via soltanto a marzo ma in precedenza avranno luogo i fondamentali test invernali che scatteranno già tra il 6 e l’8 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia. A poco più di un mese dall’attesissimo GP del Qatar, i bolidi accenderanno i motori e i piloti faranno un punto della situazione in vista proprio del campionato. Ci aspettano tre giorni davvero molto importanti in Asia, i team testeranno le moto e le varie componenti: primi giri cronometrati e prime sensazioni con la possibilità poi di correggere eventuali difetti.

Marc Marquez si presenterà da Campione del Mondo e ancora una volta è il grande favorito della vigilia. A contrastarlo ci saranno naturalmente Andrea Dovizioso con la Ducati, Valentino Rossi e Maverick Vinales con la Yamaha, mentre Jorge Lorenzo, teammete di Marquez, non prenderà parte alle prove per via della frattura allo scafoide del polso sinistro.

Di seguito le date, il programma dettagliato e gli orari d’inizio dei test di MotoGP a Sepang, primi test in vista del Motomondiale. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE con aggiornamenti testuali continui minuto per minuto per non perdervi nulla di quello che accadrà sul tracciato malese. Gli orari sono italiani (a Sepang sono avanti sette ore rispetto a noi).

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO:

03.00-11.00 Test MotoGP

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO:

03.00-11.00 Test MotoGP

VENERDI’ 8 FEBBRAIO:

03.00-11.00 Test MotoGP

Foto: Valerio Origo