Tennis, WTA San Pietroburgo 2019: Kiki Bertens e Donna Vekic le finaliste del torneo russo

Saranno l’olandese Kiki Bertens e la croata Donna Vekic ad affrontarsi nella finale del WTA di San Pietroburgo. Sul cemento russo, l’orange (n.8 del mondo) ha superato nella partita più attesa la bielorussa Aryna Sabalenka (n.10 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 6-2 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Un match nel quale la tulipana si è sempre trovata a comandare lo score, costringendo la rivale ad inseguire.

Nel primo parziale, il break iniziale di Bertens è stato recuperato da Sabalenka nel quarto game e le occasioni break si sono presentate per entrambe nel settimo e nell’ottavo gioco. L’epilogo al tie-break ha sorriso alla n.8 WTA, capace di esprimere il suo miglior tennis nel momento opportuno (7-5). Nel secondo parziale, avanti 4-0 con due break di vantaggio, l’olandese si è potuta concedere anche una piccola pausa nel quinto game, consentendo alla rivale di accorciare le distanze. La n.10 del mondo però non è stata sufficientemente continua e il terzo break subito nella frazione è valso la chiusura dell’incontro sul 6-2.

Nell’altro match in programma Vekic (n.30 WTA) ha superato 6-2 6-2 la russa Vena Zvonareva (n.97 del mondo) in 1 ora e 11 minuti di gioco e la sfida è stata dominata dalla 22enne nativa di Osijek. Testa di serie n.8 del torneo, la croata ha impresso al confronto un ritmo insostenibile per l’avversaria che mai è riuscita a contrastare il suo tennis, decisamente convincente su questa superficie.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bukharev Oleg / Shutterstock.com