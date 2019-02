Tennis, WTA Budapest 2019: la finale sarà tra la ceca Marketa Vondrousova e la belga Alison van Uytvanck

La finale del torneo WTA International di Budapest vedrà di fronte la ceca Marketa Vondrousova e la belga Alison van Uytvanck: sul cemento indoor magiaro oggi le semifinali vedono sconfitte due russe, rispettivamente Anastasia Potapova ed Ekaterina Alexandrova, in due sfide molto diverse tra loro.

Nella prima semifinale la belga Alison van Uytvanck piega in rimonta, al termine di una battaglia durata due ore e 17 minuti, la russa Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 3-6 6-4 7-6 (7) dopo aver annullato all’avversaria ben 5 match point. Nel primo set la russa trova il break in avvio e domina il parziale, trovando un secondo break per conquistare il parziale per 6-3 e partire al servizio nella seconda frazione. Scambio di break in avvio, poi l’allungo decisivo è della belga, che sale 4-3 e servizio e poi chiude 6-4. Nella partita decisiva nuovo scambio di break in apertura, poi il primo allungo è della russa, che va sul 4-2. Alexandrova va a servire per il match sul 5-3 ma cede il servizio, poi la russa però non sfrutta tre match point nel decimo gioco e la belga rientra sul 5-5. Si va al tiebreak e la russa vola fino al 6-4, ma non chiude, van Uytvanck rientra e alla seconda opportunità chiude 9-7.

Seconda semifinale senza storia: la ceca Marketa Vondrousova domina la russa Anastasia Potapova vincendo con un nettissimo 6-0 6-2 in appena 58 minuti di gioco. Il primo set dura appena 23 minuti, con la boema che trova il break in avvio ed inanella sei giochi consecutivi chiudendo in totale scioltezza. Appena più combattuto il secondo parziale, dove il break della ceca arriva nel terzo game. Finisce qui perché Vondrousova allunga e nel settimo gioco trova il secondo break, chiudendo poi 6-2.

Foto: salajean / Shutterstock.com