Tennis, Maria Sharapova rinuncia al torneo di Indian Wells per i postumi del problema alla spalla

Non ci sarà Maria Sharapova al torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells, in partenza il 4 marzo. La tennista russa soffre ancora dei problemi alla spalla destra che da parecchio tempo ne minano le prestazioni.

La siberiana, in questo inizio di stagione, si è presentata al via di tre tornei: a Shenzhen è arrivata ai quarti di finale, ritirandosi quando era sotto per 6-1 4-2 contro la bielorussa Aryna Sabalenka, mentre agli Australian Open si è issata fino agli ottavi di finale, dov’è stata superata da Ashleigh Barty per 4-6 6-1 6-4. Al WTA di San Pietroburgo, invece, dopo aver nettamente vinto contro un’altra australiana, Daria Gavrilova (che però è nativa di Mosca), ha deciso di non scendere il campo per il secondo turno, che l’avrebbe opposta a un’altra Daria, questa volta col passaporto russo tenuto ben stretto, ossia Kasatkina.

L’anno scorso Sharapova, a Indian Wells, perse al primo turno contro Naomi Osaka per 6-4 6-4: quello che nessuno sapeva allora è che la giapponese avrebbe vinto il torneo, poi due Slam consecutivi e guadagnato la vetta del ranking mondiale femminile.

Foto: lev radin / Shutterstock