Tennis: Marco Cecchinato sarà il nuovo n.1 italiano nel ranking ATP. Scavalcato Fabio Fognini

Non è stato di certo un martedì 19 febbraio da incorniciare per il tennis italiano nell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e soprattutto Fabio Fognini sono stati eliminati al primo turno e le sconfitte degli ultimi due giocatori citati deludono, viste le aspettative che si potevano nutrire sul loro conto.

Il siciliano è stato superato dallo sloveno Aljaz Bedene (n.83 del mondo) con il punteggio di 7-5 7-6 (1) in 1 ora e 54 minuti di partita, giocando al di sotto delle proprie possibilità e probabilmente risentendo del successo nel torneo a Buenos Aires (Argentina). Momento nero per Fognini che, dopo essere uscito di scena prima del tempo sulla terra argentina, è stato estromesso al primo turno dal giovane canadese Felix Auger-Aliassime con lo score di 6-2 6-3. Ligure praticamente mai in partita e sottotono. Riscontri che sono andati anche a mutare gli equilibri nel ranking ATP in casa Italia. Di fatto, Cecchinato da lunedì sarà il nuovo numero 1 italiano visti i punti persi da Fabio nel torneo citato, ricordando che l’anno scorso raggiunse le semifinali. Pertanto il palermitano sarà n.16 del mondo (nuovo best ranking) mentre il tennista originario di Arma di Taggia scende al numero 17 ATP.

Foto: Claudio Bosco / LPS