Tennis: le ATP Finals non si disputeranno a Torino. Il Governo non ha dato l’assenso per questioni economiche

Il progetto di organizzare le ATP Finals a Torino è definitivamente sfumato. La candidatura del capoluogo piemontese ad essere teatro del Masters di tennis maschile, dal 2021 al 2025, è definitivamente tramontata per questioni economiche.

L’ATP infatti aveva richiesto a tutte le candidata in ballo (Londra, Manchester, Tokyo, Singapore ed appunto Torino) di versare delle quote annuali e dare quindi opportune garanzie circa la gestione dell’evento: le cifre erano di 18 milioni di euro per il primo anno e di 15 per i restanti 3, per un totale di 78. Su queste richieste il Governo aveva manifestato due posizioni molto diverse: da un lato l’ala dei M5S disponibile ad investire e dall’altro la Lega, rappresentata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, che espresso forte contrarietà. Nel Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri non si è trovato dunque l’accordo e quindi i torinesi e la sindaca Chiara Appendino si sono dovuti arrendere.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: PROMA1 / Shutterstock