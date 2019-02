Tennis, ATP Sofia 2019: Stefano Travaglia accede al tabellone principale. Sconfitto Geramisov nella finale delle qualificazioni

Stefano Travaglia centra il suo obiettivo ed accede al tabellone principale dell’ATP di Sofia (Bulgaria). L’azzurro ha piegato il bielorusso Egor Gerasimov (n.163 ATP) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 15 minuti di partita, al termine di una sfida molto lottata nella quale l’azzurro ha saputo trovare le energie per far proprio il confronto.

Nel primo set Travaglia parte fortissimo. Grazie alla sua grande solidità da fondo, conquista il break nel terzo game, gestendo i successivi turni al servizio con estrema attenzione, dovendo annullare una sola palla break nel quarto gioco. Forte di una resa al servizio convincente, il nostro portacolori conquista il parziale sul 6-4 mettendo in mostra un tennis di pregevolissima fattura.

Nel secondo set Stefano manca due chance “break” in apertura e quindici dopo quindici fatica a mantenere la stessa intensità della frazione precedente. I colpi dell’italiano iniziano ad essere meno penetranti e Gerasimov ne approfitta, sfiorando il break nel sesto game e strappando il servizio a Travaglia nel decimo. Sullo score di 6-4 il computo dei parziali è pari.

Nel terzo set entrambi i giocatori danno fondo a tutte le loro energie, rischiando qualcosa in più. E’ l’azzurro a concretizzare l’occasione nel terzo game, dopo aver annullato una palla break nel precedente. Ogni scambio è vissuto con grande partecipazione e l’ultimo vero ostacolo per Stefano è il sesto gioco, quando annulla ben 4 palle del controbreak grazie a prime in battuta ben assestate. Scampato il pericolo, il 27enne nativo di Ascoli Piceno archivia la pratica sul 6-4 con grande soddisfazione.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Corradini / livephotosport