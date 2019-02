Tennis, ATP San Paolo 2019: Alessandro Giannessi lotta ma esce al primo turno del torneo brasiliano

Italian tennis player Alessandro Giannessi returns the ball to his compatriot Fabio Fognini during their ATP 250 Brazil Open 2017 match in Sao Paulo, Brazil, 02 March 2017. EFE/Sebastiao Moreria

Finisce al primo turno del tabellone principale il torneo ATP 250 di San Paolo per il qualificato italiano Alessandro Giannessi: sulla terra battuta indoor brasiliana l’azzurro cede al serbo Laslo Djere, che si impone per 7-6 (5) 4-6 6-4 dopo due ore e mezza di aspra battaglia sportiva.

Nel primo set l’italiano inizia malissimo, cedendo a trenta la battuta in apertura, ma poi ha il pregio di restare aggrappato alla partita e, proprio quando l’avversario va a servire per la partita sul 5-4, trova il controbreak che prolunga la contesa. Si va al tie break e anche qui l’equilibrio regna sovrano. Purtroppo per l’azzurro però, l’unico minibreak arriva proprio quando Giannessi serve sotto 5-6 per annullare il set point, ma Djere conquista il punto in risposta e porta a casa il parziale.

Nella seconda partita il serbo si rilassa un momento dopo aver conquistato il set e cede a zero la battuta. Giannessi resiste alla reazione dell’avversario, annulla tre occasioni per il controbreak e sale 2-0. Djere risente delle occasioni perse e cede nuovamente a zero la battuta, così Giannessi vola sul 3-0 pesante. L’azzurro cede uno dei due break di margine, ma poi non rischia più nulla al servizio, chiudendo sul 6-4.

Nella frazione decisiva nuova partenza ad handicap dell’italiano, che cede il servizio nel secondo game e si ritrova sotto 0-3. L’azzurro ancora una volta ha il merito di restare aggrappato alla partita e trova finalmente il controbreak nel settimo gioco, completando la rincorsa poi nell’ottavo arrivando al 4-4. Nel momento migliore però, quando Giannessi va a servire per restare nel match sotto 4-5, cede la battuta e trova la sconfitta, col serbo che vince 6-4.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse