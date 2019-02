Tennis, ATP Dubai 2019: Thomas Fabbiano sconfitto all’esordio da Fernando Verdasco

Si interrompe al primo turno il cammino di Thomas Fabbiano nel torneo ATP di Dubai. Il pugliese è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Fernando Verdasco con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 dopo due ore di gioco. All’Italia resta dunque il solo Matteo Berrettini, che farà il suo esordio domani contro l’americano Denis Kudla. La testa di serie numero uno è Kei Nishikori, ma questo è anche il torneo che segna il ritorno in campo di Roger Federer, che sfiderà il tedesco Philipp Kohlschreiber.

Tornando al match di Fabbiano, l’azzurro aveva iniziato benissimo la partita. Subito break in apertura per il pugliese, che si è portato sul 3-0. Un vantaggio che poi Fabbiano ha conservato per tutto il set, annullando anche una palla del controbreak nel nono gioco e poi chiudendo il set sul 6-3.

Subito break in apertura per Fabiano nel secondo set, ma Verdasco trova l’immediato controbreak. Lo spagnolo strappa ancora il servizio nell’ottavo gioco all’azzurro e sale sul 5-3. Nel game successivo, però, Fabbiano si trova 0-40 e con tre palle del controbreak in suo favore, ma Verdasco le annulla tutte e al primo set point chiude per 6-3.

L’inerzia del match è cambiata e Verdasco ottiene subito il break. Fabbiano ha una bella reazione e riesce a pareggiare i conti sul 2-2. Purtroppo da quel momento è iniziata una serie di quattro giochi consecutivi vinti da Verdasco, che ha chiuso poi sul 6-2.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock