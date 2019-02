Tennis, ATP Cordoba 2019: sarà derby argentino in finale tra Juan Ignacio Londero e Guido Pella

Finale tutta argentina e festa grande per il pubblico di casa a Cordoba, dove si sono disputate le semifinali del torneo ATP 350 di tennis: sulla terra rossa outdoor infatti oggi il derby tra la wild card Juan Ignacio Londero e Federico Delbonis è stato vinto dal primo per 6-1 6-0, mentre l’altro argentino Guido Pella, numero 8 del seeding, ha superato per 6-1 3-6 6-3 l’uruguaiano Pablo Cuevas.

Rapida la prima semifinale, che dura un’ora esatta di gioco: severissima la lezione impartita da Londero, che sfrutta così al meglio la wild card concessa dagli organizzatori e spazza via il connazionale Delbonis con un nettissimo 6-1 6-0. Nel primo set Londero trova il break nel secondo gioco, poi Delbonis mette a segno l’unico game dell’intero incontro nel quarto gioco, tenendo la battuta a 15. Nuovo strappo di Londero nel sesto game e successiva comoda chiusura per 6-1. Decisivo nel secondo set il primo gioco, nel quale Delbonis cede il servizio dopo 16 punti giocati: a quel punto il tennista esce mentalmente dal gioco e subisce un rapido 6-0.

Sembrava poter essere altrettanto rapida anche la seconda semifinale, ma la sfida tra Pella e Cuevas si risolve al terzo set con lo score di 6-1 3-6 6-3. Senza storia la prima partita, archiviata dall’argentino in 27 minuti con due break nel secondo e nel sesto game, mentre nella seconda è l’uruguaiano a partire forte, trovare il break nel secondo game e non voltarsi più indietro fino alla chiusura in 39 minuti. Anche la frazione decisiva non vive di equilibri, sebbene sia più combattuta: Pella trova il break, ancora nel secondo game, e poi non concede più nulla all’avversario, anzi non sfrutta altre palle break nel sesto e nell’ottavo game, prima della chiusura per 6-3 in 49 minuti.

Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com