Tennis, ATP Cordoba 2019: Fabio Fognini delude e cede in due set allo sloveno Bedene

Un irriconoscibile Fabio Fognini è uscito di scena immediatamente nel torneo ATP di Cordoba. Nel secondo turno del torneo argentino il tennista di Arma di Taggia è stato sconfitto nettamente in due set dallo sloveno Aljaz Bedene, numero 65 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e undici minuti di gioco.

Fognini parte malissimo, cedendo subito il servizio. Il ligure non sfrutta una palla del controbreak e Bedene strappa ancora la battuta all’azzurro e vola sul 3-0. Fognini sbaglia tantissimi dritti e non riesce mai ad entrare in partita e il set scappa via su un comodo per 6-1 per lo sloveno in appena 29 minuti. Fognini ha una reazione nel secondo set e strappa il servizio in apertura, Fabio sale anche 2-0 e sembra avere in controllo la partita, ma arriva il controbreak dello sloveno nel sesto game. Nel gioco successivo Fognini va sotto 40-15, ma firma quattro punti consecutivi e ritorna nuovamente avanti sul 4-3. Da quel momento si spegne la luce per il ligure, che perde tre game consecutivi (due al servizio) e alla fine anche il set per 6-4 ed il match.

Bedene ringrazia e va ai quarti di finale, mentre Fognini esce amaramente dal torneo argentino, sprecando sicuramente una buona occasione di fare punti importanti in ottica ranking ATP.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse