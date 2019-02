Tennis, ATP Cordoba 2019: Marco Cecchinato sconfitto in tre set dallo spagnolo Munar

Finisce al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel torneo ATP di Cordoba (Argentina, terra rossa). Il siciliano è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo Jaume Munar, numero 81 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco.

Inizio subito in salita per la testa di serie numero due del torneo, che ha perso il servizio nel secondo game, finendo poi sotto per 3-0. Munar non ha concesso nulla nei propri turni di battuta, chiudendo abbastanza agevolmente il primo set per 6-3. Nel secondo set il copione si ribalta completamente, perché Cecchinato strappa la battuta all’avversario nel quarto gioco e si porta sul 3-1. E’ un break decisivo, dato che il siciliano sbaglia pochissimo e chiude la seconda frazione per 6-3. Nel terzo l’equilibrio regge due game e dall’1-1 comincia un parziale di cinque game consecutivi da parte di Munar, che vince il set per 6-1 e si qualifica per i quarti di finale.

Tra poco in campo altri due italiani: Alessandro Giannessi affronta l’argentino Diego Schwartzman, mentre Fabio Fognini, testa di serie numero uno, affronterà lo sloveno Aljaz Bedene.

Foto: LaPresse