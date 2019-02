Tennis, ATP Cordoba 2019: Alessandro Giannessi rimonta e supera il brasiliano Seyboth Wild dopo una lunga battaglia

Italian tennis player Alessandro Giannessi returns the ball to his compatriot Fabio Fognini during their ATP 250 Brazil Open 2017 match in Sao Paulo, Brazil, 02 March 2017. EFE/Sebastiao Moreria

Dopo una battaglia lunga tre ore e un quarto, con il punteggio di 6-7 (8) 7-5 7-6 (4), il qualificato italiano Alessandro Giannessi sconfigge la wild card brasiliana Thiago Seyboth Wild e si qualifica per il secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba, dove, sulla terra rossa outdoor argentina, sfiderà il padrone di casa Diego Schwartzman, testa di serie numero tre del seeding.

Nel primo set il primo allungo arriva nel quinto gioco (dopo che i primi quattro erano stati dominati dal servizio) e a firmarlo è Giannessi, che sale 15-40 e sfrutta la seconda opportunità. Strappo confermato a zero nel sesto game, ma i problemi arrivano nell’ottavo, quando l’azzurro si ritrova 0-40 e concede il controbreak alla terza occasione. Giannessi va in affanno e quando va a servire sotto 4-5 deve cancellare ben 4 set point prima di salvarsi ed allungare la partita. Si va al tie break e qui sono più i minibreak che i servizi tenuti, comunque nessuno dei due riesce a scappare e si arriva sul 5-5. Giannessi non sfrutta un set point, poi è il brasiliano ad avere altre occasioni per chiudere e la terza (non considerando le 4 precedenti) è quella buona: il brasiliano chiude così 10-8.

Nella seconda frazione Giannessi risente dell’esito del primo set e fatica a tenere il servizio, annullando palle break nel primo e nel terzo game. Lo strappo, nell’aria, arriva nel quinto gioco, ed il brasiliano poi vola sul 4-2, andando infine a servire per il match avanti 5-4. Qui accade l’incredibile: Giannessi conclude la frazione con un parziale di 16 punti a 2 e, non solo trova il controbreak per il 5-5, ma anche lo strappo che vale il secondo set per 7-5.

La partita decisiva inizia male per l’azzurro, che nel terzo game subisce il break a 30 facendosi rimontare dal 30-15, poi il brasiliano conferma l’allungo e la strada si fa in salita per Giannessi. L’azzurro però, spalle al muro, riesce a trovare il guizzo giusto nell’ottavo gioco, conquistando il controbreak. Altro momento difficile per l’italiano nell’undicesimo gioco, quando deve annullare un break point sul 30-40 per assicurarsi il tie break, che puntualmente si materializza. Sempre avanti nel punteggio, l’italiano conquista tre match point sul 6-3 e sfrutta il secondo per chiudere 7-4 e guadagnarsi gli ottavi di finale.

