Tennis, ATP Buenos Aires 2019: Fabio Fognini esce di scena al secondo turno. L’azzurro sconfitto da Munar in tre set

Non arrivano buone notizie dall’ATP di Buenos Aires (Argentina). Il nostro Fabio Fognini (n.15 del mondo) è stato, infatti, sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar (n.77 del ranking) con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 in 2 ore e 22 minuti di partita. Un incontro nel quale i tanti errori del ligure hanno finito per favorire l’iberico, uscito vincitore dal confronto, che affronterà nel prossimo match l’argentino Guido Pella (n.50 ATP).

Nel primo set il valzer di break e controbreak ha inizio fin dal primo game. Entrambi i contendenti esprimono il loro miglior tennis non avendo grande efficacia al servizio. Non è un caso che i primi cinque game del parziale siano caratterizzati da ben 4 break (due per parte). Fognini trova il campo a corrente alternata, mettendo in mostra una gamma di colpi notevole solo a tratti, sufficiente però per strappare il servizio per la terza volta al suo avversario nel nono gioco ed aggiudicarsi la frazione sul 6-4 con ottime percentuali di realizzazione contro la seconda in battuta di Munar (59% dei punti conquistati).

Nel secondo set la musica non cambia e i rapidi cambi di scenario caratterizzano anche questo parziale: il break del terzo game in favore di Fabio e l’immediato controbreak di Munar lo testimoniano. In questo caso, però, quindici dopo quindici, la maggior solidità dello spagnolo fa la differenza e nella fase calda della frazione il tennista nativo di Arma di Taggia si dimostra non eccessivamente lucido, favorendo l’avversario, capace di archiviare il tutto sullo score di 6-4.

Il terzo set è quello dei rimpianti per il nostro portacolori. Il n.15 ATP infatti, grazie a ottime giocate da fondo, strappa il servizio all’iberico in due circostanze (terzo e nono game) andando anche a servire per il match. Purtroppo però il 33% dei punti ottenuti con la seconda in battuta descrivono più di ogni altra cosa le difficoltà dell’azzurro nel gestire il vantaggio maturato. Munar, infatti, riagguanta nelle due circostanze l’italiano e nel dodicesimo gioco infligge il colpo del ko, terminando la partita sul 7-5.

Foto: Alessio Marini