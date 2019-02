Atletica, Europei 2019: Claudio Stecchi outsider di lusso nell’asta sulle orme di Gibilisco

Rinverdire i fasti di un tempo nel salto con l’asta azzurro: questa la mission che ha intrapreso in questa stagione Claudio Stecchi, che si è migliorato a più riprese fino ad arrivare a due soli centimetri dal record italiano indoor di Giuseppe Gibilisco. Alla vigilia degli Europei di Glasgow una piccola speranza di vedere un italiano tornare a lottare per il podio nel salto con l’asta c’è, anche se non mancano certo i pretendenti alle medaglie europee con maggiori credenziali rispetto a Stecchi.

Quella dell’azzurro è stata una marcia di avvicinamento tutta all’insegna della crescita in vista dell’appuntamento di Glasgow, culminata con il superamento dell’asticella posta a 5.80 al terzo tentativo nel meeting di Clermont Ferrand in programma una settimana fa: da tredici anni un italiano non saliva tanto in alto e questa è stata una delle buone notizie dell’inverno dell’atletica italiana.

Claudio Stecchi, in precedenza, era arrivato a quota 5.78 a Stettino, sfiorando i 5.85 con tre tentativi falliti davvero di poco e dunque sembra pronto per provare a sopravanzare Gibilisco con un record italiano che trema a quota 5.82 e potrebbe essere Glasgow il posto giusto per riuscirci, sapendo bene che anche quella misura potrebbe non bastare per salire sul podio di una gara che si preannuncia molto combattuta e incerta.

L’unica certezza è l’assenza del numero uno mondiale, il francese Renaud Lavillenie e, di conseguenza, la posizione da grande favorito del polacco Piotr Lisek, primatista europeo stagionale con 5.93 e campione continentale in carica. Per il podio attenzione al polacco Wojciechowski e al greco Filippidis ma anche l’ellenico Karalis, il norvegese Guttormsen e lo svedese Jacobsson possono dire la loro in chiave podio.