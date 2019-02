Tennis, ATP 500 Rotterdam 2019: Gael Monfils in trionfo, sconfitto Wawrinka in tre set

Gael Monfils ha vinto l’ATP 500 di Rotterdam, il francese si è imposto sul cemento indoor olandese battendo lo svizzero Stan Wawrinka per 6-3, 1-6, 6-2. Il transalpino è apparso in grandissima condizione e ha trionfato in un’ora e 44 minuti di gioco impedendo così all’elvetico di conquistare il 17esimo titolo della carriera, il numero 33 del mondo ha battuto con autorevolezza il numero 68 al mondo al termine di un incontro ben giocato.

Nel primo set Monfils ha fatto valere la propria freschezza atletica e ha strappato il servizio all’avversario nel terzo e nel nono gioco, concedendo appena due palle break nel quinto game. Nella seconda frazione Wawrinka ha messo in campo i suoi potenti colpi da fondo campo e ha giganteggiato strappando il turno in battuta nel primo, terzo e settimo gioco. L’inerzia dell’incontro sembrava tutta dalla parte dello svizzero che ha però commesso un paio di gratuiti nei primi scambi del terzo set, Monfils ha piazzato il break nel terzo game e poi si è replicato nel settimo chiudendo l’incontro in proprio favore.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock