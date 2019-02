Tennis, ATP 250 Buenos Aires 2019: Lorenzo Sonego eliminato al secondo turno da Roberto Carballes Baena

Finisce al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Buenos Aires. Il torinese, che nella capitale argentina aveva superato le qualificazioni, è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, attualmente numero 119 del mondo, ma con una miglior classifica di numero 72, con il punteggio di 7-5 6-1. L’iberico aspetta ai quarti di finale uno tra il nostro Marco Cecchinato e il cileno Christian Garin.

Il primo parziale si sviluppa tutto sulla lotta, con Carballes Baena che toglie subito il servizio a Sonego dopo un lottatissimo secondo gioco, per poi restituirlo pochi minuti dopo. L’azzurro subisce un’altra volta il break sul 2-3, ma non demorde e, quando lo spagnolo va a servire per la prima partita, non gli concede la possibilità di chiudere, facendo suo a 15 il nono game e conquistando a zero il decimo. Sonego ha anche due opportunità consecutive di strappare ancora la battuta a Carballes Banea sul 5-5, ma non ci riesce ed è lui a dover cercare il tie-break. Quest’ultimo, però, non arriva, perché l’iberico, al quarto set point, riesce a incassare il 7-5.

Lo scampato pericolo porta Carballes Baena a non soffrire più al servizio, mentre Sonego, dopo un turno tranquillo, cede la battuta a 15 e poi si ritrova invischiato in un lungo e durissimo sesto gioco, che dura diciotto punti. Arrivano tre palle del 2-4 per l’italiano e altrettante possibilità di break per l’iberico, prima che quest’ultimo concretizzi la quarta di esse, che lo porta a servire per chiudere il match. A Carballes Baena bastano solo quattro punti per il definitivo 7-5 6-1, che gli vale il sesto quarto di finale in carriera.

