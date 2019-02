Taekwondo, Turkish Open 2019: nessun azzurro in gara nella seconda giornata, Uzbekistan protagonista

Si è concluso il Turkish Open 2019, torneo di categoria G1 del calendario internazionale di taekwondo. Nella giornata di oggi avrebbe dovuto gareggiare l’azzurro Markus Zadra, ma il veterano alla guida del ASD Zadra Fighting non ha preso parte alla competizione nei +87 kg. Il programma del torneo ha visto scendere in pedana le otto categorie senior femminile e le ultime tre categorie senior maschili che non hanno combattuto ieri. L’Uzbekistan ha recitato un ruolo da protagonista conquistando ben quattro successi. Di seguito il riepilogo completo dei risultati.

Tra gli uomini nei -80 kg vittoria dell’azero Milad Beigi Harchegani che ha avuto la meglio in finale sul norvegese Richard Andre Ordemann per 10-7. Sul podio anche il turco Yanus Sari e l’uzbeko Shukhrat Salaev. Nei -87 kg si è imposto invece l’uzbeko Davronbek Azimov superando il tedesco Alexander Bachmann, costretto al ritiro. Terzi lo spagnolo Ivan Garcia Martinez e l’azero Ramin Azizov. Successo macedone infine nei +87 kg con la vittoria di Dejan Georgievski in finale sull’azero Radik Isaev per 16-9. Podio anche per lo statunitense Stephen Lambdin e per il russo Rafail Aiukaev.

In campo femminile nei -46 kg ha trionfato la croata Lena Stojkovic sconfiggendo per ritiro la turca Nihal Satilmis, mentre le altre turche Filiz Ogel e Emine Gogebakan hanno completato il podio. Nei -49 kg vittoria dell’uzbeka Madinabonu Mannopova che ha sconfitto in finale l’azera Gazal Kiani per superiorità. Terzo gradino del podio tutto francese con Yasmina Aziez e Sarah Adidou. Successo azero nei -53 kg con Patimat Abakarova, capace di superare la turca Zehra Dosucukur con il punteggio di 11-6. Sul podio anche la kazaka Zhazira Saparbek e la turca Tugba Yilmaz. Nei -57 kg ha brillato invece la turca Gulsum Gultekin che ha avuto la meglio in finale sulla croata Nikita Glasnovic per 13-8. Terzo posto per la danese Louise Christensen e per la cilena Fernanda Aguirre.

Nei -62 kg vittoria francese con Magda Viet Henin, che ha approfittato del ritiro della russa Yulia Turutina. Terze la spagnola Marta Calvo Gomez e la croata Ivana Babic. Terzo successo azero di giornata nei -67 kg con Nigora Tursunkulova, vincitrice dell’equilibrata finale contro l’ucraina Tetiana Tetereviatnykova con il punteggio di 7-6. Podio anche per la croata Matea Jelic e per la spagnola Eva Calvo Gomez. Nei -73 kg ad imporsi è stata la kazaka Cansel Deniz, che ha sconfitto la francese Estelle Vander-Zwalm per 17-6, precedendo sul podio la tedesca Yanna Schneider e la croata Iva Rados. Infine nei +73 kg successo per l’uzbeka Svetlana Osipova davanti alla statunitense Madelynn Gorman-Shore, alla russa Kristina Adebaio e alla francese Solene Avoulette.

roberto.pozzi@oasport.it