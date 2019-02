Taekwondo, Turkish Open 2019: Tobias Santer, Gabriel Marcomin e Stefanie Kerschbamer eliminati al primo turno

Escono subito di scena i tre italiani in gara oggi al Turkish Open di taekwondo. Partiamo dai -68 kg, dove Tobias Santer viene eliminato al primo turno dal turco Furkan Astam, vittorioso per 24-4. Successo finale del belga Si Mohamed Ketbi, visto il ritiro dello spagnolo Javier Perez Polo. Sconfitta netta anche per Gabriel Marcomin, che nei -74 kg perde 21-1 il primo combattimento contro il danese Junas Shareef. Vittoria dell’uzbeko Nikita Rafalovich, che batte 8-6 in finale l’ucraino Kostiantyn Kostenevych.

Per quanto riguarda le altre categorie senior impegnate nella giornata odierna, nei -54 kg si impone l’etiope Solomon Demse, che vince nettamente per 33-14 la finale con l’uzbeko Bakhrom Abdullaev. Nei -58 kg festeggia invece l’irlandese Jack Woolley, con il 40-19 ai danni dell’azero Gashim Magomedov, mentre nei -63 kg vittoria del croato Lovre Brecic, che batte 36-14 in finale lo spagnolo Adrian Del Rio Guerrero.

Nulla da fare anche per Stefanie Kerschbamer nei +68 kg Junior. La giovane italiana è stata battuta per 9-1 nel primo incontro dalla turca Zulal Altin, che ha poi chiuso al secondo posto, superata in finale 10-9 dalla connazionale Berra Nur Ciftci. Finale tutta turca anche nei -55 kg, dove Elif Ilgin Oztabak batte 12-4 Nisa Nur Uysal. Nei -59 kg esulta invece la svedese Izabella Källstrand, che supera 11-8 Ayse Nur Celik. Le padrone di casa vengono sconfitte in finale anche nei -63 kg, dove la giordana Natali Hamaidi travolge 19-6 Hacer Eyi, e nei -68 kg, dove la serba Aleksandra Perisic batte 17-5 Irem Baysal.

Foto: Facebook