Prossima giornata Serie A, il calendario e gli orari del 23° turno. Programma, tv e streaming

Sarà una giornata piuttosto lunga, la ventitreesima della Serie A 2018-2019. Si comincerà a giocare di giovedì, con Lazio-Empoli (che anticipano per lasciare l’Olimpico al Sei Nazioni di rugby 48 ore più tardi), e si terminerà la domenica sera, con Milan-Cagliari.

La giornata non sarà caratterizzata da veri e propri big match, anche se quello più altisonante per nomi mette di fronte Fiorentina e Napoli. La Juventus sarà impegnata in casa del Sassuolo per evitare altre perdite di punti nei confronti dei partenopei, tornati a 9 lunghezze di distanza dopo l’ultimo turno. L’Inter andrà a Parma ben memore del ribaltone occorso a San Siro nella gara d’andata, mentre Milan e Roma, che hanno pareggiato per 1-1 all’Olimpico nello scontro diretto, si troveranno di fronte l’uno il Cagliari al Meazza e l’altra il Chievo al Bentegodi.

La ventiduesima giornata di Serie A si terrà da sabato 2 a lunedì 4 febbraio 2019. Sarà possibile seguire sette delle dieci partite in diretta tv sui canali di Sky Sport, mentre tre di esse, vale a dire Juventus-Parma, SPAL-Torino e Udinese-Fiorentina, saranno visibili in diretta streaming su DAZN.

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO

ore 20.30 Lazio-Empoli diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202, diretta streaming su Sky Go

VENERDI’ 8 FEBBRAIO

ore 20.30 Chievo-Roma diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202, diretta streaming su Sky Go

SABATO 9 FEBBRAIO

ore 18.00 Fiorentina-Napoli diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Parma-Inter diretta streaming su DAZN

DOMENICA 10 FEBBRAIO

ore 12.30 Bologna-Genoa diretta streaming su DAZN

ore 15.00 Atalanta-Spal diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Torino-Udinese diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Sampdoria-Frosinone diretta streaming su DAZN

ore 18.00 Sassuolo-Juventus diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Milan-Cagliari diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), diretta streaming su Sky Go

