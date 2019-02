Rugby femminile, Sei Nazioni 2019: Italia-Galles. Programma, orario e tv

Seconda giornata del Sei Nazioni femminile di rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia scenderà in campo contro il Galles al Via del Mare di Lecce sabato 9 febbraio alle 20.00, e la gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

Di seguito il programma completo della seconda partita delle azzurre nel Sei Nazioni.

Seconda giornata Sei Nazioni femminile

Sabato 9 febbraio ore 20.00

Italia-Galles a Lecce

diretta tv su Eurosport

diretta streaming su Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Ettore Griffoni