Super Bowl 2019: data, programma, orario e tv. Come vederlo in streaming

Domenica 3 febbraio si giocherà il Super Bowl 2019, la Finale della NFL (il campionato statunitense di football americano, il più importante al mondo). Al Mercedes Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) andrà in scena la LIII edizione della partita più importante dell’anno tra i New England Patriots ed i Los Angeles Rams, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo e quello che genera il volume d’affari più grande: tanti soldi ruotano attorno a questa manifestazione che va oltre lo sport, la finestra perfetta per la pubblicità e che si distingue anche per l’Half Time Show (quest’anno il concerto di metà partita sarà tenuto dai Maroon 5).

A sfidarsi saranno le vincenti delle due conference. Da una parte Rams, dall’altra Patriots: le migliori due si fronteggeranno nella partita delle partite. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del Super Bowl 2019. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Rai Due, gli orari sono italiani.

SUPER BOWL 2019: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO:

00.30 Super Bowl 2019, New England Patriots-Los Angeles Rams

COME VEDERE IL SUPER BOWL 2019 IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Diretta tv su Rai Due.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Steve Broer / Shutterstock.com