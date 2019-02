Squash, Mondiali 2019: Raneem El Welily e Mohamed ElShorbagy proseguono la difesa del titolo, definiti gli ottavi di finale

Si è svolto nella notte italiana il secondo turno del tabellone dei Mondiali 2019 di Squash, in corso a Chicago, negli Stati Uniti. Dopo l’imprevedibile eliminazione dell’egiziano Karim Abdel Gawad (n.5 del ranking mondiale) nel primo turno, la seconda giornata di gare non ha riservato grandi sorprese.

La sfida più attesa in campo femminile era lo scontro tra le statunitensi Amanda Sobhy (testa di serie n.11) e Olivia Blatchford Clyne, con la prima che ha avuto la meglio in rimonta con il punteggio di 3-1. Negli ottavi di finale la beniamina del pubblico di casa affronterà l’egiziana Nour El Sherbini, n.2 del tabellone e due volte campionessa iridata, che ha dimostrato una condizione eccellente liberandosi dell’australiana Christine Nunn con un netto 3-0. La detentrice del titolo, l’egiziana Raneem El Welily, ha sconfitto la connazionale Hania El Hammamy e se la vedrà con l’inglese Alison Waters (n.9) per un posto nei quarti di finale. Prosegue anche il cammino della malese Nicol David (n.13), a caccia del nono titolo nell’ultima rassegna iridata della carriera.

In campo maschile l’egiziano Mohamed ElShorbagy ha superato il messicano Cesar Salazar con il risultato di 3-1 e continua la propria difesa del titolo. Nel prossimo turno il n.1 del tabellone affronterà l’atleta di Hong Kong Leo Au. Sfida tutta egiziana negli ottavi di finale tra Ali Farag (n.2) e Mazen Hesham, che hanno avuto la meglio rispettivamente sul connazionale Mostafa Asal e sull’inglese Adrian Waller. Sconfitta contro il gallese Joel Makin per l’egiziano Youssef Soliman, che nella giornata di ieri aveva eliminato Karim Abdel Gawad. La partita più attesa del terzo turno sarà infine la sfida tra l’inglese James Willstrop e il colombiano Miguel Rodriguez (n.7). Di seguito tutti i risultati del secondo turno, domani in programma la prima giornata degli ottavi di finale.

TABELLONE MASCHILE

[1] Mohamed ElShorbagy (EGY) bt Cesar Salazar (MEX) 3-1: 10-12, 11-4, 11-8, 11-8 (55m)

Leo Au (HKG) bt Campbell Grayson (NZL) 3-0: 12-10, 12-10, 11-2 (45m)

[16] James Willstrop (ENG) bt [L] Victor Crouin (FRA) 3-1: 11-6, 9-11, 11-5, 11-3 (52m)

[6] Miguel Rodriguez (COL) bt Alan Clyne (SCO) 3-0: 11-7, 11-7, 11-5 (47m)

[8] Marwan ElShorbagy (EGY) bt Gregoire Marche (FRA) 3-1: 4-11, 11-8, 11-8, 11-6 (56m)

[14] Ryan Cuskelly (AUS) bt [L] Youssef Ibrahim (EGY) 3-2: 13-15, 11-9, 11-6, 8-11, 11-9 (84m)

[9] Mohamed Abouelghar (EGY) bt Chris Simpson (ENG) 3-2: 11-13, 13-11, 11-8, 8-11, 11-5 (71m)

[4] Tarek Momen (EGY) bt Tom Richards (ENG) 3-1: 8-11, 11-2, 11-4, 11-9 (42m)

[3] Simon Rösner (GER) bt Richie Fallows (ENG) 3-0: 11-3, 11-5, 11-9 (38m)

Borja Golan (ESP) bt Ben Coleman (ENG) 3-1: 11-5, 11-6, 4-11, 11-7 (53m)

[11] Saurav Ghosal (IND) bt Lucas Serme (FRA) 3-0: 13-11, 11-6, 11-8 (48m)

Joel Makin (WAL) bt Youssef Soliman (EGY) 3-2: 11-6, 7-11, 11-8, 9-11, 11-7 (82m)

[7] Paul Coll (NZL) bt Cameron Pilley (AUS) 3-0: 11-6, 11-9, 11-5 (48m)

[13] Fares Dessouky (EGY) bt Mohamed Reda (EGY) 3-1: 10-12, 11-4, 11-3, 11-7 (44m)

Mazen Hesham (EGY) bt Adrian Waller (ENG) 3-1: 7-11, 11-6, 11-7, 11-4 (49m)

[2] Ali Farag (EGY) bt Mostafa Asal (EGY) 3-0: 11-1, 11-4, 11-2 (26m)

TABELLONE FEMMINILE

[1] Raneem El Welily (EGY) bt [17] Hania El Hammamy (EGY) 3-0: 11-5, 11-7, 11-9 (35m)

[9] Alison Waters (ENG) bt [26] Nadine Shahin (EGY) 3-0: 11-4, 11-2, 11-9 (20m)

[15] Victoria Lust (ENG) bt [21] Emily Whitlock (ENG) 3-0: 11-5, 11-7, 11-7 (31m)

[8] Nouran Gohar (EGY) bt [25] Fiona Moverley (ENG) 3-0: 12-10, 11-4, 11-4 (28m)

[7] Laura Massaro (ENG) bt Coline Aumard (FRA) 3-0: 11-6, 11-2, 11-9 (26m)

[12] Annie Au (HKG) bt [30] Rowan Elaraby (EGY) 3-2: 7-11, 11-5, 4-11, 11-1, 11-1 (42m)

[L] Melissa Alves (FRA) bt [16] Salma Hany (EGY) 3-1: 11-7, 9-11, 11-6, 11-7 (38m)

[3] Nour El Tayeb (EGY) bt [31] ZeinaMickawy (EGY) 3-0: 11-2, 11-6, 11-4 (23m)

[4] Joelle King (NZL) bt [23] Mayar Hany (EGY) 3-2: 12-14, 11-2, 15-13, 12-14, 11-3 (65m)

[18] Joey Chan (HKG) bt [14] Joshna Chinappa (IND) 3-0: 12-10, 11-7, 11-7 (28m)

[13] Nicol David (MAS) bt [24] Millie Tomlinson (ENG) 3-0: 11-5, 11-4, 11-7 (28m)

[5] Camille Serme (FRA) bt Lisa Aitken (SCO) 3-0: 11-2, 11-5, 11-7 (29m)

[6] Sarah-Jane Perry (ENG) bt [20] Yathreb Adel (EGY) 3-1: 12-14, 12-10, 11-6, 12-10 (49m)

[10] Tesni Evans (WAL) bt Liu Tsz-Ling (HKG) 3-1: 10-12, 11-4, 11-3, 11-6 (37m)

[11] Amanda Sobhy (USA) bt [19] Olivia Blatchford Clyne (USA) 3-1: 6-11, 11-7, 11-1, 11-6 (34m)

[2] Nour El Sherbini (EGY) bt Christine Nunn (AUS) 3-0: 11-2, 11-4, 11-6 (24m)

