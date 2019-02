Squash, Mondiali 2019: fuori al primo turno Karim Abdel Gawad, nessuna sorpresa in campo femminile

Si è aperto nella notte italiana a Chicago, negli Stati Uniti, il Campionato del Mondo 2018-2019 di Squash. L’appuntamento raccoglie i migliori giocatori del panorama internazionale della disciplina, che si affronteranno con la formula dell’eliminazione diretta fino alla finale, in programma sabato 2 marzo. Nella prima giornata di gare è andato in scena il primo turno. Nessun italiano partecipa alla rassegna iridata.

La sorpresa principale è arrivata in campo maschile, dove l’egiziano Karim Abdel Gawad, testa di serie n.5 e campione del mondo nel 2016 è stato sconfitto in rimonta con il punteggio di 3-2 dal connazionale Youssef Soliman. Inaspettata anche l’eliminazione del peruviano Diego Elias (n.10 del ranking mondiale) ad opera dell’inglese Adrian Waller per 3-1. Nessun problema invece per il campione in carica, l’egiziano Mohamed El Shorbagy, che ha cominciato al meglio il suo tentativo di difendere il titolo regolando l’inglese Joshua Masters. Turno agevole anche per il n.1 del ranking mondiale, l’egiziano Ali Farag, vincente sull’inglese Daryl Selby. Avanti senza difficoltà anche il tedesco Simon Rösner, l’egiziano Tarek Momen, il colombiano Miguel Rodriguez, il neozelandese Paul Coll e l’egiziano Marwan El Shorbagy.

Diverso il discorso in campo femminile, dove le prime dieci giocatrici del tabellone hanno tutte superato il turno. L’egiziana Raneem El Welily, campionessa in carica, ha sconfitto con un netto 3-0 la sudafricana Alexandra Fuller. Risultato analogo per la n.2 del ranking, l’egiziana Nour El Sherbini, contro l’inglese Lily Taylor. La sconfitta più sorprendente è stata quella dell’egiziana Mariam Metwally (testa di serie n.22) contro l’australiana Christine Nunn, seguita dall’eliminazione dell’australiana Rachael Grinham (n.27) contro la scozzese Lisa Aitken. Nella giornata di domani in programma il secondo turno. Di seguito tutti i risultati.

TABELLONE MASCHILE

[1] Mohamed ElShorbagy (EGY) bt Joshua Masters (ENG) 3-1: 11-7, 8-11, 11-8, 11-5 (45m)

Cesar Salazar (MEX) bt Arturo Salazar (MEX) 3-1: 11-9, 11-7, 5-11, 11-9 (41m)

Campbell Grayson (NZL) bt Nathan Lake (ENG) 3-1: 8-11, 11-6, 11-5, 11-4 (49m)

Leo Au (HKG) bt [15] Raphael Kandra (GER) 3-1: 11-9, 11-9, 9-11, 11-3 (55m)

[16] James Willstrop (ENG) bt Ivan Yuen (MAS) 3-0: 11-4, 11-4, 11-6 (37m)

[L] Victor Crouin (FRA) bt Tayyab Aslam (PAK) 3-1: 9-11, 11-2, 11-5, 11-6 (41m)

Alan Clyne (SCO) bt [L] Daniel Mekbib (CZE) 3-1: 11-9, 11-4, 8-11, 11-2 (52m)

[6] Miguel Rodriguez (COL) bt [L] Ramit Tandon (IND) 3-0: 11-3, 11-6, 11-8 (34m)

[8] Marwan ElShorbagy (EGY) bt Mathieu Castagnet (FRA) 3-0: 11-9, 15-13, 11-3 (44m)

Gregoire Marche (FRA) bt Greg Lobban (SCO) 3-1: 19-17, 8-11, 11-4, 11-7 (84m)

[L] Youssef Ibrahim (EGY) bt Nicolas Mueller (SUI) 3-1: 12-14, 12-10, 12-10, 11-5 (48m)

[14] Ryan Cuskelly (AUS) bt Olli Tuominen (FIN) 3-0: 11-8, 11-6, 11-7 (40m)

[9] Mohamed Abouelghar (EGY) bt Declan James (ENG) 3-2: 7-11, 12-10, 3-11, 11-7, 11-5 (58m)

Tom Richards (ENG) bt Edmon Lopez (ESP) 3-0: 11-7, 11-0, 11-6 (30m)

[4] Tarek Momen (EGY) bt Todd Harrity (USA) 3-1: 11-5, 9-11, 11-4, 11-6 (34m)

[3] Simon Rösner (GER) bt Omar Mosaad (EGY) 3-0: 11-8, 11-2, 11-7 (41m)

Richie Fallows (ENG) bt Vikram Malhotra (IND) 3-0: 11-9, 11-8, 11-4 (28m)

Borja Golan (ESP) bt Rex Hedrick (AUS) 3-2: 9-11, 11-13, 11-4, 12-10, 11-3 (87m)

Ben Coleman (ENG) bt Max Lee (HKG) 3-2: 12-10, 6-11, 14-12, 11-13, 11-9 (91m)

[11] Saurav Ghosal (IND) bt Dimitri Steinmann (SUI) 3-0: 11-3, 11-5, 11-3 (33m)

Lucas Serme (FRA) bt Karim El Hammamy (EGY) 3-0: 11-8, 11-1, 11-5 (41m)

Joel Makin (WAL) bt Tsz Fung Yip (HKG) 3-2: 11-6, 9-11, 4-11, 11-8, 11-9 (78m)

Youssef Soliman (EGY) bt [5] Karim Abdel Gawad (EGY) 3-2: 9-11, 6-11, 11-8, 11-8, 11-9 (87m)

[7] Paul Coll (NZL) bt Karim Ali Fathi (EGY) 3-1: 11-6, 9-11, 11-3, 11-3 (44m)

Cameron Pilley (AUS) bt [L] Christopher Binnie (JAM) 3-0: 11-5, 11-5, 11-3 (32m)

Mohamed Reda (EGY) bt Nafiizwan Adnan (MAS) 3-1: 9-11, 11-4, 13-11, 11-6 (66m)

[13] Fares Dessouky (EGY) bt Eain Yow Ng (MAS) 3-0: 11-5, 11-5, 12-10 (38m)

Adrian Waller (ENG) bt [10] Diego Elias (PER) 3-1: 5-11, 11-9, 11-9, 12-10 (53m)

Mazen Hesham (EGY) bt Zahed Salem (EGY) 3-2: 11-8, 7-11, 9-11, 11-9, 11-6 (78m)

Mostafa Asal (EGY) bt Peter Creed (WAL) 3-2: 11-6, 7-11, 11-6, 9-11, 11-7 (80m)

[2] Ali Farag (EGY) bt Daryl Selby (ENG) 3-0: 11-2, 11-5, 11-4 (30m)

TABELLONE FEMMINILE

[1] Raneem El Welily (EGY) bt Alexandra Fuller (RSA) 3-0: 11-6, 11-7, 11-3 (23m)

[17] Hania El Hammamy (EGY) bt Lee Ka Yi (HKG) 3-0: 11-4, 11-5, 11-4 (20m)

[26] Nadine Shahin (EGY) bt Low Wee Wern (MAS) 3-0: 11-7, 11-4, 11-8 (25m)

[9] Alison Waters (ENG) bt Tinne Gilis (BEL) 3-0: 11-5, 11-7, 11-4 (22m)

[15] Victoria Lust (ENG) bt Danielle Letourneau (CAN) 3-2: 8-11, 10-12, 11-6, 11-9, 11-7 (53m)

[21] Emily Whitlock (ENG) bt [L] Anna Serme (CZE) 3-0: 11-6, 11-3, 11-7 (29m)

[25] Fiona Moverley (ENG) bt Lucy Turmel (ENG) 3-1: 11-8, 6-11, 11-5, 11-5 (37m)

[8] Nouran Gohar (EGY) bt Menna Hamed (EGY) 3-0: 11-6, 11-4, 11-1 (20m)

[7] Laura Massaro (ENG) bt Amanda Landers-Murphy (NZL) 3-0: 11-4, 11-3, 11-8 (21m)

Coline Aumard (FRA) bt [28] Nele Gilis (BEL) 3-2: 13-11, 4-11, 11-7, 9-11, 11-7 (58m)

[30] Rowan Elaraby (EGY) bt Nicole Bunyan (CAN) 3-0: 11-2, 11-3, 11-4 (19m)

[12] Annie Au (HKG) bt Nikki Todd (CAN) 3-0: 11-6, 11-3, 11-4 (18m)

[16] Salma Hany (EGY) bt Tsz-Wing Tong (HKG) 3-0: 12-10, 11-9, 11-6 (29m)

[L] Melissa Alves (FRA) bt [29] Samantha Cornett (CAN) 3-1: 11-8, 12-10, 10-12, 13-11 (42m)

[31] Zeina Mickawy (EGY) bt Haley Mendez (USA) 3-1: 11-6, 9-11, 11-6, 11-9 (40m)

[3] Nour El Tayeb (EGY) bt Rachel Arnold (MAS) 3-0: 11-2, 11-6, 11-6 (21m)

[4] Joelle King (NZL) bt Heba El Torky (EGY) 3-0: 11-6, 11-9, 11-6 (24m)

[23] Mayar Hany (EGY) bt Ho Tze-Lok (HKG) 3-1: 11-6, 12-14, 11-7, 11-7 (38m)

[18] Joey Chan (HKG) bt Sarah Cardwell (AUS) 3-0: 11-6, 11-6, 11-6 (24m)

[14] Joshna Chinappa (IND) bt Ineta Mackevica (LAT) 3-0: 11-5, 11-3, 11-7 (24m)

[13] Nicol David (MAS) v [L] Menna Nasser (EGY) 3-0: 11-3, 11-6, 11-3 (21m)

[24] Millie Tomlinson (ENG) bt Olivia Fiechter (USA) 3-1: 22-24, 11-5, 12-10, 11-8 (55m)

Lisa Aitken (SCO) bt [27] Rachael Grinham (AUS) 3-0: 12-10, 11-7, 11-4 (29m)

[5] Camille Serme (FRA) bt Jenny Duncalf (ENG) 3-0: 11-2, 11-4, 11-2 (18m)

[6] Sarah-Jane Perry (ENG) v Vanessa Chu (HKG)11-7, 11-3, 11-6 (20m)

[20] Yathreb Adel (EGY) bt Enora Villard (FRA) 3-0: 11-6, 11-8, 11-5 (22m)

Liu Tsz-Ling (HKG) bt [32] Nada Abbas (EGY) 3-1: 11-3, 7-11, 12-10, 11-8 (43m)

[10] Tesni Evans (WAL) bt Milou van der Heijden (NED) 3-0: 13-11, 11-4, 11-9 (37m)

[11] Amanda Sobhy (USA) bt Julianne Courtice (ENG) 3-0: 11-4, 11-6, 11-7 (29m)

[19] Olivia Blatchford Clyne (USA) bt Hollie Naughton (CAN) 3-2: 7-11, 11-4, 12-10, 9-11, 11-6 (55m)

Christine Nunn (AUS) bt [22] Mariam Metwally (EGY) 3-0: 11-9, 11-8, 13-11 (37m)

[2] Nour El Sherbini (EGY) bt [L] Lily Taylor (ENG) 3-0: 11-8, 11-5, 11-9 (24m)

