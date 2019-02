Sport invernali, il calendario delle gare della settimana 4-10 febbraio. Programma, orari e tv

Una settimana di sport invernali molto importante sta per cominciare, quella che caratterizzerà i giorni che vanno dal 4 al 10 febbraio. Vi saranno i Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia) a farla da padroni oltre che quelli di snowboard a Park City (Stati Uniti) a tenere banco. Vedremo all’opera gli atleti a Canmore (Canada) nel biathlon in Coppa Del Mondo e andranno in scena i Mondiali 2019 su singole distanze nello speed skating ad Inzell (Germania). Questo e molto altro…Di seguito il programma:

Il programma completo di tutti gli sport invernali della settimana (4-10 febbraio) con la copertura televisiva di RaiSport e di Eurosport. OA Sport vi terrà compagnia con le consuete DIRETTE LIVE testuali.

SCI ALPINO

Lun. 04/02/19 – Mondiali – 1a prova DH femminile Are (Sve) – ore 12.30

Lun. 04/02/19 – Coppa Europa – SL maschile Gstaad (Svi) – ore 10.00 e 13.00

Lun. 04/02/19 – Coppa Europa – SL femminile Obdach (Aut) – ore 10.00 e 13.00

Mar. 05/02/19 – Mondiali – 1a prova DH maschile Are (Sve) – ore 10.30

Mar. 05/02/19 – Mondiali – SG femminile Are (Sve) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mar. 05/02/19 – Coppa Europa – SL maschile Gstaad (Svi) – ore 10.00 e 13.00

Mar. 05/02/19 – Coppa Europa – SL femminile Obdach (Aut) – ore 10.00 e 13.00

Mer. 06/02/19 – Mondiali – 2a prova DH femminile Are (Sve) – ore 10.30

Mer. 06/02/19 – Mondiali – SG maschile Are (Sve) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 07/02/19 – Mondiali – 3a prova DH femminile Are (Sve) – ore 10.30

Gio. 07/02/19 – Mondiali – 2a prova DH maschile Are (Sve) – ore 12.30

Ven. 08/02/19 – Mondiali – AC (DH+SL) femminile Are (Sve) – ore 11.00 e 16.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 08/02/19 – Mondiali – 3a prova DH maschile Are (Sve) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 09/02/19 – Coppa Europa – GS femminile Berchtesgaden (Ger)

Sab. 09/02/19 – Mondiali – DH maschile Are (Sve) – ore 12.30

Sab. 09/02/19 – Mondiali – 4a prova DH femminile Are (Sve) – ore 10.30

Dom. 10/02/19 – Mondiali – DH femminile Are (Sve) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 10/02/19 – Mondiali – 4a prova DH maschile Are (Sve) – ore 10.30

Dom. 10/02/19 – Coppa Europa – GS femminile Berchtesgaden (Ger)

SCI DI FONDO

Ven. 08/02/19 – Alpen Cup seniores/juniores – Sprint TL maschile e femminile Planica (Slo)

Ven. 08/02/19 – Campionati Italiani under 16 – Sprint TL maschile e femminile Schilpario (Bg)

Sab. 09/02/19 – Cdm – Sprint TL maschile e femminile Lahti (Fin) – ore 13.30, diretta tv Eurosport2

Sab. 09/02/19 – Alpen Cup seniores – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Planica (Slo)

Sab. 09/02/19 – Alpen Cup juniores – 5 km TC femminile e 10 km TC maschile Planica (Slo)

Sab. 09/02/19 – Campionati Italiani under 16 – 7,5 km TC maschile e 5 km TC femminile Schilpario (Bg)

Sab. 09/02/19 – Coppa Italia Sportful sr/u23 – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Folgaria (Tn)

Dom. 10/02/19 – Cdm – Team sprint TC maschile e femminile Lahti (Fin) – ore 13.30, diretta tv Eurosport2

Dom. 10/02/19 – Campionati Italiani under 16 – Staffetta maschile e femminile Schilpario (Bg)

Dom. 10/02/19 – Coppa Italia Sportful sr/u23 – 15 km TC maschile e 10 km TC femminile Folgaria (Tn)

Dom. 10/02/19 – Alpen Cup seniores – 15 km TL femminile e 20 km TL maschile Planica (Slo)

Dom. 10/02/19 – Alpen Cup juniores – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Planica (Slo)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 08/02/19 – Cdm – HS94 femminile Ljubno (Slo) – ore 14.00

Ven. 08/02/19 – Cdm – Qualificazioni HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 18.00, diretta tv Eurosport

Ven. 08/02/19 – CoC – HS133 mashcile Iron Mountain (Usa)

Ven. 08/02/19 – Opa Cup children/giovani – HS74 maschile e femminile Kandersteg (Svi)

Sab. 09/02/19 – Cdm – HS130 team maschile Lahti (Fin) – ore 16.30, diretta tv Eurosport

Sab. 09/02/19 – Cdm – HS94 team femminile Ljubno (Slo) – ore 14.00

Sab. 09/02/19 – Opa Cup – Team HS74 maschile e femminile Kandersteg (Svi)

Sab. 09/02/19 – Fis Cup – HS78 maschile e femminile Rastbuechl (Ger)

Sab. 09/02/19 – CoC – HS133 maschile Iron Mountain (Usa)

Dom. 10/02/19 – Cdm – HS94 femminile Ljubno (Slo) – ore 14.00

Dom. 10/02/19 – Cdm – HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 16.15, diretta tv Eurosport

Dom. 10/02/19 – Fis Cup – HS78 maschile e femminile Rastbuechl (Ger)

Dom. 10/02/19 – CoC – HS133 maschile Iron Mountain (Usa)

COMBINATA NORDICA

Ven. 08/02/19 – CoC – Gundersen HS109/10 km Eisenerz (Aut)

Sab. 09/02/19 – Cdm – Gundersen HS130/team sprint Lahti (Fin) – ore 11.30 e 15.40, diretta tv Eurosport

Sab. 09/02/19 – CoC – Team HS109/4×5 km Eisenerz (Aut)

Dom. 10/02/19 – Gundersen HS130/10 km Lahti (Fin) – ore 11.30 e 15.15, diretta tv Eurosport2

Dom. 10/02/19 – CoC – Gundersen HS109/10 km Eisenerz (Aut)

BIATHLON

Gio. 07/02/19 – Cdm – Individuale maschile e femminile Canmore (Can) – ore 18.00 e 22.10, diretta tv Eurosport

Sab. 09/02/19 – Cdm – Staffetta maschile e femminile Canmore (Can) – ore 20.30 e 22.45, diretta tv Eurosport

Dom. 10/02/19 – Cdm – Mass start maschile e femminile Canmore (Can) – ore 19.00 e 22.00, diretta tv Eurosport

SNOWBOARD

Lun. 04/02/19 – Mondiali – PGS maschile e femminile Park City (Usa) – ore 21.00

Mar. 05/02/19 – Mondiali – Qualificazioni PSL maschile e femminile Park City (Usa) – ore 21.00

Mer. 06/02/19 – Mondiali – BA maschile e femminile Park City (Usa) – ore 03.00

Mer. 06/02/19 – Mondiali – Qualificazioni HP maschile e femminile Park City (Usa) – ore 03.00

Mer. 06/02/19 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Dolni Morava (Cze)

Gio. 07/02/19 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Dolni Morava (Cze)

Ven. 08/02/19 – Mondiali – HP maschile e femminile Park City (Usa) – ore 19.00

Sab. 09/02/19 – Coppa Europa – HP maschile e femminile Crans Montana (Svi) – ore 13.00

Sab. 09/02/19 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Kopaonik (Srb)

Sab. 09/02/19 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 13.00

Sab. 09/02/19 – Mondiali – Qualificazioni SS maschile e femminile Park City (Usa)

Sab. 09/02/19 – Cdm – SBX maschile e femminile Feldberg (Ger) – ore 10.00, diretta tv Eurosport

Dom. 10/02/19 – Cdm – SBX team maschile e femminile Feldberg (Ger) – ore 09.50

Dom. 10/02/19 – Mondiali – SS maschile e femminile Park City (Usa) – ore 19.00

Dom. 10/02/19 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Lenzerheide (Svi) – ore 13.00

Dom. 10/02/19 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Kopaonik (Srb)

FREESTYLE

Mar. 05/02/19 – Mondiali – Qualificazioni SS maschile e femminile Park City (Usa) – ore 17.50

Mer. 06/02/19 – Mondiali – SS maschile e femminile Park City (Usa) – ore 19.00

Gio. 07/02/19 – Coppa Europa – SS maschile e femminile La Clusaz (Fra)

Sab. 09/02/19 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Crans Montana (Svi) – ore 14.00

Sab. 09/02/19 – Coppa Europa – SX maschile e femminile St. Francois (Fra)

Dom. 10/02/19 – Coppa Europa – SX maschile e femminile St. Francois (Fra)

Dom. 10/02/19 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Crans Montana (Svi) – ore 13.45

SLITTINO ARTIFICIALE

Ven. 08/02/19 – Cdm – Nation Cup Oberhof (Ger) – ore 09.30

Ven. 08/02/19 – Cdm juniores – Soppio mashcile Winterberg (Ger) – ore 15.00

Ven. 08/02/19 – Cdm giovani – singolo maschile, singolo femminile, doppio maschile e doppio femminile Winterberg (Ger) – ore 10.00

Sab. 09/02/19 – Cdm/Europei – Doppio (ore 09.35 e 11.05) e singolo maschile (ore 12.35 e 14.15) Oberhof (Ger) – diretta tv Eurosport e streaming www.fil-luge.org

Sab. 09/02/19 – Cdm juniores – Singolo maschile, singolo femminile e team Winterberg (Ger) – ore 09.00

Dom. 10/02/19 – Cdm/Europei – Singolo femminile (ore 09.00 e 10.25) e staffetta a squadre (ore 13.15) Oberhof (Ger) – diretta tv Eurosport e streaming www.fil-luge.org

SLITTINO NATURALE

Sab. 09/02/19 – Cdm – Doppio maschile Vatra Dornei (Rom) – ore 12.00 e 13.00, diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 10/02/19 – Cdm – Singolo maschile (ore 10.30 e 12.00) e singolo femminile (ore10.00 e 11.30) Vatra Dornei (Rom) – diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 10/02/19 – Cdm juniores – Singolo maschile, singolo femminile e doppio maschile Oberperfuss (Aut) – ore 09.00

SCI ALPINISMO

Dom. 10/02/19 – Campionati Italiani Assoluti – Individuale maschile e femminile Albosaggia (So)

Dom. 10/02/19 – Coppa Italia giovani – Individuale maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (So)

SHORT TRACK

Ven. 08/02/19 – Coppa del Mondo a Torino

Sab. 09/02/19 – Coppa del Mondo a Torino

Dom. 10/02/19 – Coppa del Mondo a Torino

SPEED SKATING

Ven. 08/02/19 – Mondiali su singole distanze ad Inzell (Ger.)

Sab. 09/02/19 – Mondiali su singole distanze ad Inzell (Ger.)

Dom. 10/02/19 – Mondiali su singole distanze ad Inzell (Ger.)

