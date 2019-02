Biathlon, i convocati dell’Italia per le tappe di Coppa del Mondo di Canmore e Salt Lake City. Dieci gli azzurri chiamati

Si presenta in formazione tipo l’Italia del biathlon alle tappe nordamericane di Coppa del Mondo: sono dieci gli azzurri convocati, con cinque uomini ed altrettante donne. Nelle gare maschili saranno al via Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Thierry Chenal e Giuseppe Montello, sebbene quest’ultimo non sia al meglio causa febbre, mentre nelle gare femminili vedremo al via Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo ed Alexia Runggaldier. Si inizierà da Canmore, in Canada, dove sono previste temperature davvero molto rigide, ed il programma prevede individuale, staffette maschile e femminile e mass start, mentre la settimana seguente, a Salt Lake City, negli USA, si disputeranno sprint, pursuit, staffette singola e mista.

Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati:

Lukas Hofer

Dominik Windisch

Thomas Bormolini

Thierry Chenal

Giuseppe Montello

Dorothea Wierer

Lisa Vittozzi

Nicole Gontier

Federica Sanfilippo

Alexia Runggaldier

Foto: Federico Angiolini