Atletica, Campionati italiani indoor oggi (15 febbraio): orari e programma delle gare. Come vederle in tv

Oggi venerdì 15 febbraio incominciano i Campionati Italiani Indoor 2019 di atletica leggera, la prima giornata è riservata esclusivamente al salto in alto. C’è grande attesa al PalaIndoor di Ancona per gustarsi le gesta di Gianmarco Tamberi, una delle nostre punte di diamante vuole migliorare lo stagionale di 2.27 realizzato la scorsa settimana a Banska Bystrica e insegue una prestazione di assoluto livello per presentarsi agli Europei Indoor con più convinzione. Attenzione poi al confronto tutto al femminile tra Alessia Trost ed Elena Vallortigara, entrambe a caccia di una misura importante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dei Campionati Italiani Indoor di atletica leggera oggi (sabato 15 febbraio). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su atletica.tv.

CAMPIONATI ITALIANI INDOOR OGGI (15 FEBBRAIO): PROGRAMMA E ORARI

VENERDI’ 15 FEBBRAIO:

17.00 Salto in alto femminile

19.00 Salto in alto maschile

CAMPIONATI ITALIANI INDOOR: COME VEDERE LE GARE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su atletica.tv.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Herbert Kratky Shutterstock.com