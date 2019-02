Sport in tv oggi (2 febbraio), gli orari degli eventi e come vederli in streaming

Oggi, sabato 2 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di sport: si inizia alle prime luci dell’alba con la Coppa Davis, mentre in mattinata inizieranno tutti gli eventi degli sport invernali, che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo agli sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto.

Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, sabato 2 febbraio:

06:00 TENNIS – LIVE COPPA DAVIS India-Italia – Supertennis

07.40 SHORT TRACK – Coppa del Mondo Dresda (Ger) – ripescaggi 1000 (1ª sessione) e 1500

08:00 TENNIS – LIVE COPPA DAVIS India-Italia – Supertennis

08.30 SCI ALPINISMO – Coppa del Mondo – Individuale maschile e femminile senior/espoir/junior

08.30 SCI DI FONDO – Granfondo – 42 km TC maschile e femminile Dobbiaco-Cortina – ore 08.30, diretta tv Eurosport 2

09.00 SKELETON – Mondiali juniores – Gara maschile e femminile Koenigssee (Ger)

09.30 SLITTINO NATURALE – Mondiali – 1a manche singolo femminile, 1a manche singolo maschile Latzfons (Ita)

09.30 SLITTINO ARTIFICIALE – Coppa del Mondo – Doppio maschile – Altenberg (Ger) – diretta tv Eurosport 2

10.00 SCI ALPINO – Coppa del Mondo – 1a manche slalom femminile Maribor (Slo) – diretta tv Raisport ed Eurosport

10.00 SLITTINO ARTIFICIALE – Mondiali juniores – Doppio maschile Igls (Aut)

10:00 TENNIS – LIVE COPPA DAVIS India-Italia – Supertennis

10.30 SLITTINO ARTIFICIALE – Coppa del Mondo – Doppio maschile – Altenberg (Ger) – diretta tv Eurosport 2

11.00 CALCIO – Juventus-Cagliari (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00 BIATHLON – Mondiali juniores – Sprint maschile Osrblie (Svk)

11.00 CICLOCROSS – Mondiali Bogense: Men Junior

11.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo – discesa maschile Garmisch (Ger) – diretta tv Raisport ed Eurosport 1

11.50 SLITTINO ARTIFICIALE – Coppa del Mondo – Singolo maschile – Altenberg (Ger) – diretta tv Eurosport 2

12.00 SHORT TRACK – Coppa del Mondo Dresda (Ger) – finali 1000 (1ª sessione) e 1500, semifinali staffette

12.00 SLITTINO ARTIFICIALE – Mondiali juniores – staffetta a squadre Igls (Aut)

12.30 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1st 500m Ladies Division B

12.30 SLITTINO NATURALE – Mondiali – 2a manche singolo femminile, doppio maschile Latzfons (Ita)

12.55 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo – Gundersen HS140 Klingenthal (Ger) – diretta tv Eurosport

12.57 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1st 500m Men Division B

13.00 SCI ALPINO – Coppa del Mondo – 2a manche slalom femminile Maribor (Slo) – diretta tv Raisport ed Eurosport

13.00 CICLOCROSS – Mondiali Bogense: Men Under 23

13.00 CALCIO – Roma-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 CALCIO – Levante-Getafe (Liga) – DAZN

13.30 CALCIO – Tottenham-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

13.30 SNOWBOARD – Coppa Europa – BA maschile e femminile Sarajevo (Bih)

13.30 BOB ARTIFICIALE – Mondiali juniores/under 23 – Bob a due maschile e femminile Koenigssee (Ger)

13.33 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1000m Ladies Division B

13.35 SLITTINO ARTIFICIALE – Coppa del Mondo – Singolo maschile – Altenberg (Ger) – diretta tv Eurosport 2

14:00 TENNIS – LIVE COPPA DAVIS Germania-Ungheria – Supertennis

14.00 TAEKWONDO – Cyprus Open

14.00 BIATHLON – Mondiali juniores – Sprint femminile Osrblie (Svk)

14.00 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo – HS90 femminile Hinzenbach (Aut) – diretta tv Eurosport

14.00 CALCIO – Genoa-Torino (Campionato Primavera) – WWW.SPORTITALIA.COM

14.08 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1000m Men Division B

14.30 CALCIO FEMMINILE – Serie A: quindicesima giornata

14.30 CALCIO – Palermo-Atalanta (Campionato Primavera) – WWW.SPORTITALIA.COM

14.30 CALCIO – Teramo-Feralpisalò (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 CALCIO – Monza-Sambenedettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 CALCIO – Albinoleffe-Sudtirol (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 CALCIO – Renate-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 CALCIO – Rimini-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 SCHERMA – Coppa del Mondo sciabola maschile Varsavia

15.00 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo – 10 km Klingenthal (Ger) – diretta tv Eurosport

15.00 CALCIO – Empoli-Chievo (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 CALCIO – Padova-Salernitana (Serie B) – DAZN

15.00 CALCIO – Carpi-Verona (Serie B) – DAZN

15.00 CALCIO – Cosenza-Cittadella (Serie B) – DAZN

15.00 CICLOCROSS – Mondiali Bogense: Women Elite

15.00 VOLLEY – SuperLega: 20^ giornata, Ravenna-Verona

15.00 PALLANUOTO – Serie A1: sedicesima giornata

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Serie A1: undicesima giornata

15.15 RUGBY – Sei Nazioni – Scozia-Italia – diretta DMAX

15.30 CALCIO – Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

16:00 TENNIS – LIVE COPPA DAVIS Germania-Ungheria – Supertennis

16.00 CALCIO – Chelsea-Huddersfield (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.00 CALCIO – Sheffield United-Bolton (Championship) – DAZN

16.00 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo – HS235 maschile Oberstdorf (Ger) – diretta tv Eurosport

16.15 CALCIO – Real Sociedad-Athletic Bilbao (Liga) – DAZN

16.30 CALCIO – Pordenone-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

16.30 CALCIO – Virtus Verona-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

16.30 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1st 500m Ladies Division A

16.55 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1st 500m Men Division A

17.27 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1000m Ladies Division A

17.45 RUGBY – Sei Nazioni – Irlanda-Inghilterra – diretta DMAX

18.00 VOLLEY FEMMINILE – Coppa Italia: semifinale, Novara-Busto Arsizio

18.00 CALCIO – Napoli-Sampdoria (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 CALCIO – Spezia-Cremonese (Serie B) – DAZN

18.04 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1000m Men Division A

18.30 CALCIO – Cardiff City-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

18.30 CALCIO – Schalke 04-Borussia M’Gladbach (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

18.30 CALCIO – Barcellona-Valencia (Liga) – DAZN

18.30 CALCIO – Leeds United-Norwich (Championship) – DAZN

18.30 CALCIO – Vis Pesaro-Vicenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.00 CALCIO – Monaco-Tolosa (Ligue 1) – DAZN

20.00 CALCIO – Rennes-Amiens (Ligue 1) – DAZN

20.00 CALCIO – Angers-Digione (Ligue 1) – DAZN

20.00 CALCIO – Bordeaux-Guingamp (Ligue 1) – DAZN

20.30 CALCIO – Juventus-Parma (Serie A) – DAZN

20.30 BASKET – Serie A, 18a giornata: Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese

20.30 VOLLEY FEMMINILE – Coppa Italia: semifinale, Scandicci-Conegliano

20.30 VOLLEY – SuperLega: 20^ giornata, Siena-Padova

20.30 CALCIO – Fano-Gubbio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 CALCIO – Celta Vigo-Siviglia (Liga) – DAZN

20.45 CALCIO – Ravenna-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SPORTITALIA

21.00 CALCIO – Reims-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN

21.00 VELA – Coppa del Mondo Miami

21.00 FREESTYLE – Mondiali – SX maschile e femminile Park City (Usa)

21.00 FREESTYLE – Mondiali – BA maschile e femminile Park City (Usa)

