Speed skating, Mondiali sprint Heerenveen 2019: dopo la prima giornata in testa Nao Kodaira e Pavel Kulizhnikov. 23° David Bosa

La prima giornata dei Mondiali sprint di speed skating in corso ad Heerenveen, in Olanda, si chiude con la nipponica Nao Kodaira in testa tra le donne ed il russo Pavel Kulizhnikov primo tra gli uomini. Al termine delle prime due prove, su 500 e 1000 metri, che verranno replicate domani, l’unico azzurro in gara, David Bosa, è 23° su 28 concorrenti.

Nella classifica femminile in testa c’è la nipponica Nao Kodaira con un totale di 74.775, davanti alla connazionale Miho Takagi, seconda a quota 75.030 (che corrispondono a 0″26 di ritardo sui 500 metri) ed alla statunitense Brittany Bowe, terza con un totale di 75.190 (ovvero + 0″42 sulla distanza più breve).

Nella graduatoria maschile invece comanda il russo Pavel Kulizhnikov con 68.770, davanti al norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, secondo con 68.835 (deve recuperare 0″07 sui 500 metri), ed all’olandese Kjeld Nuis, terzo a quota 68.910 (ovvero + 0″14). L’unico italiano in gara, David Bosa, è 23° a quota 71.195, quindi con un ritardo sulla distanza breve di 2″43.

