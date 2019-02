Speed skating, Mondiali singole distanze Inzell 2019: sesto ed ottavo posto per l’Italia nei team pursuit, David Bosa 21° sui 500

Sono andate in scena altre quattro gare oggi ai Mondiali su singole distanze di speed skating sull’ovale di Inzell, in Germania: i migliori piazzamenti per l’Italia sono arrivati dai team pursuit, con gli azzurri sesti e le azzurre ottave, mentre sui 500 metri David Bosa si è classificato 21°. Non c’erano azzurre al via nei 500.

Nel team pursuit maschile successo dell’Olanda (Kramer, de Vries, Bosker) che vince con il crono di 3’28″432, precedendo di 2″37 la Norvegia (Bøkko, Pedersen, Henriksen), alla medaglia d’argento, e di 2″88 la Russia (Rumyantsev, Semerikov, Trofimov), terza classificata. Sesto posto per l’Italia (Giovannini, Malfatti, Trentini, con Niero riserva) a 5″75 dalla vetta.

Nel team pursuit femminile trionfo del Giappone (M. Takagi, N. Takagi, Sato), che si impone in 2’55″785, battendo di 0″42 l’Olanda (Wüst, van Beek, de Jong), medaglia d’argento, e di 1″94 la Russia (Sokhryakova, Voronina, Kazelina), al bronzo. Ottava ed ultima classificata l’Italia (Lollobrigida, Bettrone, Bonazza), con un distacco di 12″08.

Nei 500 metri maschili oro al russo Ruslan Murashov, che fa segnare il record della pista in 34″225 (p. prec. Kyou-Hyuk Lee 34″32) e precede di 0″13 il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen (al personale con 34″356), e di 0″20 il russo Viktor Mushtakov (anch’egli al personale con 34″432). Si classifica 21° David Bosa, unico azzurro in gara, con il crono di 35″157, con 0″93 di ritardo.

Nei 500 metri femminili oro all’austriaca Vanessa Herzog, che vince con il tempo di 37″124, nuovo record della pista (prec. Sang-Hwa Lee 37″18) e nuovo personale (prec. 37″23). Battute le nipponiche Nao Kodaira, seconda a 0″07, e Konami Soga, terza a 0″48 con il nuovo personale di 37″607 (prec. 37″82).

