Speed skating, Mondiali singole distanza 2019: Italia quarta nel team sprint femminile, Francesca Lollobrigida undicesima nei 3000 metri

E’ andata in archivio la prima giornata dei Mondiali 2019 di speed skating ad Inzell (Germania). Sull’anello di ghiaccio tedesco si sono assegnate le prime medaglie e andiamo a raccontarvi quanto accaduto in questo day-1 iridato.

TEAM SPRINT FEMMINILE

Yvonne Daldossi, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza nella prima gara del programma hanno ottenuto il quarto posto nella prova a squadre sprint mondiale. Una prestazione considerevole quelle del trio nostrano che ha sfiorato il podio. Il tempo di 1’28″183 infatti ha portato il trio del Bel Paese a meno di 1″ dal podio della Russia e c’è un po’ di rammarico per un traguardo prestigioso sfiorato. Nazionale azzurra che non si è presentata, infatti, con la sua formazione tipo visto che l’atleta più forte non è stata schierata, probabilmente per preservarla nella sua gara individuale dei 3000 metri. Ci riferiamo a Francesca Lollobrigida. Ricordando il podio in Coppa del Mondo a Tomakomai (secondo posto) con la romana presente, probabilmente in questo caso si sarebbe potuto centrare l’obiettivo ma con i se e i ma non si fa la storia. Il successo dunque è andato all’Olanda, accoppiata nella heat proprio con le azzurre, che ha centrato il miglior riscontro in 1’26″289 a precedere il Canada (1’27″215) e appunto le russe (1’27″262). Un successo quello dei Paesi Bassi mai in discussione che confermano il ruolo di selezione di grande rilievo in questa disciplina.

3000 METRI FEMMINILI

Vittoria della ceca Martina Sablikova nei 3000 metri. La boema si è presa la rivincita sull’olandese Antoinette de Jong, ripensando agli Europei all-round di Collalbo (Italia). Sablikova si è imposta con il crono di 3’58″911 a precedere l’atleta dei Paesi Bassi, seconda con 3’59″411 (+0″50), e la russa Natalia Voronina, terza con 3’59″992 (+1″08). Proprio Voronina ha gareggiato nella medesima batteria della nostra Lollobrigida, distribuendo meglio lo sforzo e centrando il bronzo. Una top-3 dunque che si è decisa tutta sotto i 4 minuti di gara e sotto il vecchio record della pista, appartenente sempre a Sablikova con 4’00″64. Per la l’azzurra invece una prestazione sui suoi livelli attuali in 4’06″952 (+8″04) che, fino ai 1800 metri, faceva sognare, visto che la nostra portacolori ha gareggiato fianco a fianco con la pattinatrice dell’Est Poi, nelle ultime tornate, un calo netto l’ha portata ad ottenere l’undicesimo posto complessivo, oggettivamente in un contesto ancora fuori dalla sua portata.

5000 METRI UOMINI

Sono stati i 5000 metri delle sorprese quelle a cui abbiamo assistito. Alla vigilia si riteneva che fosse l’Olanda a monopolizzare la scena ma ci ha pensato il norvegese Sverre Lunde Pedersen a cambiare le carte in tavola. Il bronzo olimpico dei 5 km ha infatti centrato il bersaglio grosso, con il nuovo record della pista di 6’07″167, battendo il duo orange formato da Patrick Roest (6’11″700) e dal fuoriclasse Sven Kramer (6’12″531). Una prestazione incredibile quella dello scandinavo che ci si aspettava in lotta per il podio ma non certo in grado di detronizzare Kramer. Sorprendente in questo senso anche il quinto posto del canadese Ted-Jan Bloemen (6’13″795), argento a Cinque Cerchi nella distanza. In casa Italia il migliore è stato Davide Ghiotto 11° che con 6’19″471 ha sfiorato la top-10. Più indietro invece Andrea Giovannini, classificatosi 13° (6’21″178), e Michele Malfatti 17° (6’25″028).

TEAM SPRINT UOMINI

Doppietta nelle due sprint per i Paesi Bassi. I tulipani hanno replicato il successo delle compagne di squadra conquistando l’oro con il crono di 1’19″053 e dominando la scena in lungo e in largo. In una gara, che non aveva una nostra compagine al via, hanno completato il podio la Corea del Sud (1’20″004) e la Russia (1’20″102).

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto fornita da Francesca Lollobrigida